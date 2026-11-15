rbc.ua
UA | RU
Неділя, 15 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Футбол УЄФА виніс Україні невтішний вердикт перед жеребкуванням Євро-2028: усі потенційні суперники
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 15 листопада 2026 · 16:01

УЄФА виніс Україні невтішний вердикт перед жеребкуванням Євро-2028: усі потенційні суперники

"Синьо-жовті" не зможуть уникнути кількох сильних опонентів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
УЄФА виніс Україні невтішний вердикт перед жеребкуванням Євро-2028: усі потенційні суперники
Збірна України (фото: УАФ)

Збірна України з футболу визначила своє місце серед учасників жеребкування відбору на Євро-2028. Поразка від Північної Ірландії в Лізі націй остаточно вплинула на позицію "синьо-жовтих" і потенційне коло суперників у кваліфікації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

У якому кошику опинилася Україна

Розподіл команд по кошиках перед кваліфікацією Євро-2028 напряму залежить від підсумкового рейтингу поточного сезону Ліги націй. Виступаючи в дивізіоні B, українці претендували на другий кошик. Але для цього команді Андреа Мальдери необхідно було фінішувати в топ-2 своєї групи.

Однак невдача в Белфасті гарантувала, що Україна не підніметься вище третьої сходинки в квартеті. Тому, як одна з восьми гірших збірних дивізіону B, українська команда опинилася в третьому кошику.

Як розділились європейські збірні

У кваліфікації Євро-2028 "синьо-жовті" точно отримають суперників із першого, другого, четвертого та, залежно від розміру групи (4 або 5 команд), п'ятого кошиків. Натомість Україна гарантовано уникне зустрічі з командами зі свого кошика, куди вже потрапили міцні європейські середняки.

Попередній склад кошиків

  • Перший кошик: Бельгія, Данія, Англія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія.
  • Другий кошик: Австрія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Північна Ірландія, Сербія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Уельс.
  • Третій кошик: Грузія, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Україна.
  • Четвертий кошик: Вірменія, Болгарія, Кіпр, Фарерські острови, Фінляндія, Казахстан, Латвія, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.
  • П'ятий кошик: Андорра, Азербайджан, Гібралтар, Ліхтенштейн, Литва, Мальта.

Ще вісім збірних визначать свою остаточну прописку після завершального туру Ліги націй. Наразі між другим і третім кошиками балансують Косово, Ірландія, Шотландія та Словенія, а між третім і четвертим – Албанія, Білорусь, Естонія та Ісландія.

Жеребкування відбору Євро-2028 відбудеться 6 грудня в Белфасті.

Найгірша серія за 10 років

Окрім втрати позицій перед жеребкуванням, фіаско в матчі з північноірландцями продовжило чорну смугу збірної України до трьох поразок поспіль в офіційних іграх (раніше були невдачі проти Угорщини 1:2 та Північної Ірландії 0:3). Це найгірший показник команди за останні десять років – востаннє три офіційні матчі поспіль українці програвали ще на Євро-2016 під керівництвом Михайла Фоменка.

Читайте також, що сказав Андреа Мальдера після фіаско збірної України.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 15 листопада 21:45
Іспанія - : - Англія
Ліга націй 15 листопада 21:45
Бельгія - : - Італія
WTA Finals 15 листопада 22:00
Еліна Світоліна - : - Мірра Андрєєва
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Світоліна проти росіянки за корону WTA: де і коли дивитися вирішальну битву Підсумкового турніру Світоліна проти росіянки за корону WTA: де і коли дивитися вирішальну битву Підсумкового турніру Росіянки склали шпаги: збірна України змусила суперниць капітулювати на Кубку світу (відео) Росіянки склали шпаги: збірна України змусила суперниць капітулювати на Кубку світу (відео) Збірна України поступилася Північній Ірландії та опинилася на межі вильоту з Ліги B Збірна України поступилася Північній Ірландії та опинилася на межі вильоту з Ліги B
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Останній танець Усика: чому бій із Бенавідесом одночасно лякає та захоплює Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач