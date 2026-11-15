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Інше 15 листопада 2026 · 14:37

Росіянки склали шпаги: збірна України змусила суперниць капітулювати на Кубку світу (відео)

У принциповому протистоянні вирішувалася доля медалі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Росіянки склали шпаги: збірна України змусила суперниць капітулювати на Кубку світу (відео)
Збірна України з фехтування на шпагах (фото: FIE)

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах успішно виступила на етапі Кубка світу в китайському Усі. Вирішальний поєдинок за місце на п'єдесталі мав особливий принциповий підтекст для нашої команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Національну федерацію фехтування України.

Шлях українок до п'єдесталу

На шляху до медального поєдинку збірна України впевнено подолала перші два раунди плей-офф. Спочатку українки перемогли команду Польщі (45:36), а у чвертьфіналі з аналогічним рахунком здолали Південну Корею (45:36).

У півфіналі "синьо-жовті" поступилися збірній Угорщини (33:41), через що продовжили боротьбу у втішному фіналі за третє місце.

Вирішальний бій та значення перемоги

Вирішальний поєдинок проти представниць РФ завершився раніше відведеного часу. Перед заключною сутичкою збірна України мала перевагу у два уколи, а Анна Максименко вийшла на доріжку проти Айзанат Муртазаєвої.

Українська шпажистка, яка напередодні також перемогла росіянку в особистих змаганнях, зуміла збільшити відрив до семи уколів. За рахунку 39:32 суперниці склали шпаги, не чекаючи завершення основного часу.

Таким чином, жіноча збірна України здобула бронзові медалі етапу Кубка світу. У складі української команди на турнірі виступили Анна Максименко, Інна Бровко, Влада Харькова та Яна Шемякіна.

Для жіночої збірної України зі шпаги ця медаль стала першою командною нагородою на етапах Кубка світу за останні два сезони. Востаннє українки підіймалися на п'єдестал у канадському Ванкувері: у 2023 році вони здобули "бронзу", а у 2024-му – срібні нагороди.

Раніше ми повідомили, скільки медалей здобула збірна України на юнацькій Олімпіаді та яке місце посіла в командному заліку.

Теги: Кубок світу Збірна України Спортсмени
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