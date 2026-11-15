Россиянки сложили шпаги: сборная Украины заставила соперниц капитулировать на Кубке мира (видео)

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах успешно выступила на этапе Кубка мира в китайском Уси. Решающий поединок за место на пьедестале имел особый принципиальный подтекст для нашей команды.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.
На пути к медальному поединку сборная Украины уверенно преодолела первые два раунда плей-офф. Сначала украинки победили команду Польши (45:36), а в четвертьфинале с аналогичным счетом одолели Южную Корею (45:36).
В полуфинале "сине-желтые" уступили сборной Венгрии (33:41), после чего продолжили борьбу в утешительном финале за третье место.
Решающий поединок против представительниц РФ завершился раньше отведенного времени. Перед заключительной схваткой сборная Украины имела преимущество в два укола, а Анна Максименко вышла на дорожку против Айзанат Муртазаевой.
Украинская шпажистка, которая накануне также победила россиянку в личных соревнованиях, сумела увеличить отрыв до семи уколов. При счете 39:32 соперницы сложили шпаги, не дожидаясь окончания основного времени.
Таким образом, женская сборная Украины завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира. В составе украинской команды на турнире выступили Анна Максименко, Инна Бровко, Влада Харькова и Яна Шемякина.
Для женской сборной Украины по шпаге эта медаль стала первой командной наградой на этапах Кубка мира за последние два сезона. В последний раз украинки поднимались на пьедестал в канадском Ванкувере: в 2023 году они получили "бронзу", а в 2024-м – серебряные награды.
Ранее мы сообщили, сколько медалей завоевала сборная Украины на юношеской Олимпиаде и какое место заняла в командном зачете.