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Другое 15 ноября 2026 · 14:37

Россиянки сложили шпаги: сборная Украины заставила соперниц капитулировать на Кубке мира (видео)

В принципиальном противостоянии решалась судьба медали
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Россиянки сложили шпаги: сборная Украины заставила соперниц капитулировать на Кубке мира (видео)
Сборная Украины по фехтованию на шпагах (фото: FIE)

Женская сборная Украины по фехтованию на шпагах успешно выступила на этапе Кубка мира в китайском Уси. Решающий поединок за место на пьедестале имел особый принципиальный подтекст для нашей команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.

Путь украинок на пьедестал

На пути к медальному поединку сборная Украины уверенно преодолела первые два раунда плей-офф. Сначала украинки победили команду Польши (45:36), а в четвертьфинале с аналогичным счетом одолели Южную Корею (45:36).

В полуфинале "сине-желтые" уступили сборной Венгрии (33:41), после чего продолжили борьбу в утешительном финале за третье место.

Решающий бой и значение победы

Решающий поединок против представительниц РФ завершился раньше отведенного времени. Перед заключительной схваткой сборная Украины имела преимущество в два укола, а Анна Максименко вышла на дорожку против Айзанат Муртазаевой.

Украинская шпажистка, которая накануне также победила россиянку в личных соревнованиях, сумела увеличить отрыв до семи уколов. При счете 39:32 соперницы сложили шпаги, не дожидаясь окончания основного времени.

Таким образом, женская сборная Украины завоевала бронзовые медали этапа Кубка мира. В составе украинской команды на турнире выступили Анна Максименко, Инна Бровко, Влада Харькова и Яна Шемякина.

Для женской сборной Украины по шпаге эта медаль стала первой командной наградой на этапах Кубка мира за последние два сезона. В последний раз украинки поднимались на пьедестал в канадском Ванкувере: в 2023 году они получили "бронзу", а в 2024-м – серебряные награды.

Ранее мы сообщили, сколько медалей завоевала сборная Украины на юношеской Олимпиаде и какое место заняла в командном зачете.

Теги: Кубок мира Сборная Украины Спортсмены
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