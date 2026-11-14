Сборная Украины уступила Северной Ирландии и оказалась на грани вылета из Лиги B

Сборная Украины потерпела третье поражение в Лиге наций-2026/27. В пятом туре группы B2 команда Андреа Мальдеры на выезде уступила Северной Ирландии и окончательно упустила шансы на первое место в квартете.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Отменен гол и сейвы Трубина

Поединок в Белфасте начался с территориального превосходства украинцев. "Сине-желтые" больше контролировали мяч, однако создавали очень мало опасных моментов у ворот соперника.

На 23-й минуте хозяева отправили мяч в сетку после удара Джейми Донли, однако после вмешательства VAR отменили из-за офсайда.

Вскоре Анатолий Трубин дважды спас Украину после ударов с близкого расстояния. В ответ украинцы создали свой лучший момент первого тайма: Даниил Сикан вывел Алексея Кащука практически с глазу на глаз с вратарем, но Пирс Чарльз отразил удар ногой.

До перерыва команды так и не смогли открыть счет.

Гол после углового решил судьбу матча

Во втором тайме хозяева действовали острее. Трубин несколько раз вступал в игру, спасая команду после ударов североирландцев.

На 68-й минуте оборона Украины не справилась с розыгрышем углового. Хозяева вывели на удар Терри Девлина, пробившего из-за пределов штрафной и открывшего счет.

После пропущенного мяча Мальдера попытался усилить атаку заменами. На поле вышли Олег Синчук и Игорь Краснопир, чуть позже – Егор Назарина и Артем Довбык.

Однако украинцам долго не удавалось создать реальную угрозу воротам соперника.

Лишь на 90-й минуте Кащук прорвался левым флангом и отдал передачу на пробившего в прикосновение Сикана. Однако вратарь хозяев спас свою команду.

Северная Ирландия – Украина – 1:0 Гол: Девлин, 68.

Ситуация в группе Украины

После пяти туров Северная Ирландия набрала 11 очков, Венгрия – 10, Украина – 4, Грузия – 2.

Таким образом, украинцы потеряли математические шансы на первое место и повышение в дивизион А. В то же время команда еще может побороться за третье место и избежать прямого вылета в Лигу C.

В заключительном туре 17 ноября Украина встретится с Грузией.