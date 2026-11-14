Сборная Украины уступила Северной Ирландии и оказалась на грани вылета из Лиги B

Сборная Украины потерпела третье поражение в Лиге наций-2026/27. В пятом туре группы B2 команда Андреа Мальдеры на выезде уступила Северной Ирландии и окончательно упустила шансы на первое место в квартете.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Поединок в Белфасте начался с территориального превосходства украинцев. "Сине-желтые" больше контролировали мяч, однако создавали очень мало опасных моментов у ворот соперника.
На 23-й минуте хозяева отправили мяч в сетку после удара Джейми Донли, однако после вмешательства VAR отменили из-за офсайда.
Вскоре Анатолий Трубин дважды спас Украину после ударов с близкого расстояния. В ответ украинцы создали свой лучший момент первого тайма: Даниил Сикан вывел Алексея Кащука практически с глазу на глаз с вратарем, но Пирс Чарльз отразил удар ногой.
До перерыва команды так и не смогли открыть счет.
Во втором тайме хозяева действовали острее. Трубин несколько раз вступал в игру, спасая команду после ударов североирландцев.
На 68-й минуте оборона Украины не справилась с розыгрышем углового. Хозяева вывели на удар Терри Девлина, пробившего из-за пределов штрафной и открывшего счет.
После пропущенного мяча Мальдера попытался усилить атаку заменами. На поле вышли Олег Синчук и Игорь Краснопир, чуть позже – Егор Назарина и Артем Довбык.
Однако украинцам долго не удавалось создать реальную угрозу воротам соперника.
Лишь на 90-й минуте Кащук прорвался левым флангом и отдал передачу на пробившего в прикосновение Сикана. Однако вратарь хозяев спас свою команду.
Северная Ирландия – Украина – 1:0 Гол: Девлин, 68.
После пяти туров Северная Ирландия набрала 11 очков, Венгрия – 10, Украина – 4, Грузия – 2.
Таким образом, украинцы потеряли математические шансы на первое место и повышение в дивизион А. В то же время команда еще может побороться за третье место и избежать прямого вылета в Лигу C.
В заключительном туре 17 ноября Украина встретится с Грузией.