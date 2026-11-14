Соперники Украины выяснили отношения в Лиге наций: чем завершился матч Грузии и Венгрии

Сборная Венгрии победила Грузию в пятом туре Лиги наций-2026/27. Противостояние двух соперников Украины в группе B2 завершилось в пользу венгров, которые сделали важный шаг в борьбе за повышение в классе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Венгрия дожала Грузию

Поединок прошел 14 ноября в Тбилиси. Хозяева пытались одержать первую победу в текущем розыгрыше турнира, в то время как венгры стремились закрепиться среди лидеров группы.

В первом тайме команды не смогли открыть счет. После перерыва борьба продолжалась, а решающие события развернулись в заключительной части встречи.

На 73-й минуте защитник хозяев Лаша Двали отправил мяч в свои ворота, выведя Венгрию вперед.

А на 85-й минуте Барнабаш Варга удвоил преимущество гостей и установил окончательный счет.

Грузия – Венгрия – 0:2

Голы: Двали, 73 (автогол), Варга, 85.

Украинский след в матче

В составе сборной Грузии выступили два футболиста, хорошо знакомые украинским болельщикам. Защитник донецкого "Шахтера" Иракли Азаров и бывший игрок киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, ранее представлявший юношескую и молодежную сборные Украины, приняли участие в поединке против Венгрии.

Главная звезда грузинской сборной, вингер французского ПСЖ Хвича Кварацхелия, пропустил встречу из-за травмы.

Что значит результат для Украины

Перед пятым туром сборная Украины занимала третье место в группе B2 с четырьмя очками. Венгрия имела семь баллов, Северная Ирландия – восемь, а Грузия – два.

Благодаря победе над Грузией венгры увеличили свою работу до десяти очков и оторвались от Украины на шесть баллов.

Украинцы еще сохраняют шансы подняться в турнирной таблице, однако для этого им необходимо побеждать в заключительных матчах и рассчитывать на потерю очков конкурентами.

Грузия осталась с двумя очками и продолжит борьбу за сохранение места в Лиге B.