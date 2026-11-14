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Футбол 14 листопада 2026 · 21:39

Суперники України з'ясували стосунки в Лізі націй: чим завершився матч Грузії та Угорщини

Угорці обіграли Грузію та зміцнили позиції у групі
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Суперники України з'ясували стосунки в Лізі націй: чим завершився матч Грузії та Угорщини
Грузинські футболісти підтримали травмованого лідера (фото: instagram.com/nakrebi)

Збірна Угорщини перемогла Грузію у п'ятому турі Ліги націй-2026/27. Протистояння двох суперників України у групі B2 завершилося на користь угорців, які зробили важливий крок у боротьбі за підвищення в класі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Угорщина дотиснула Грузію

Поєдинок відбувся 14 листопада у Тбілісі. Господарі намагалися здобути першу перемогу в поточному розіграші турніру, тоді як угорці прагнули закріпитися серед лідерів групи.

У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок. Після перерви боротьба тривала, а вирішальні події розгорнулися в заключній частині зустрічі.

На 73-й хвилині захисник господарів Лаша Двалі відправив м'яч у власні ворота, вивівши Угорщину вперед.

А на 85-й хвилині Барнабаш Варга подвоїв перевагу гостей і встановив остаточний рахунок.

Грузія – Угорщина – 0:2

Голи: Двалі, 73 (автогол), Варга, 85.

Український слід у матчі

У складі збірної Грузії виступили два футболісти, добре знайомі українським уболівальникам. Захисник донецького "Шахтаря" Іраклі Азаров та колишній гравець київського "Динамо" Георгій Цітаїшвілі, який раніше представляв юнацькі та молодіжну збірні України, взяли участь у поєдинку проти Угорщини.

Натомість головна зірка грузинської збірної, вінгер французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія, пропустив зустріч через травму.

Що означає результат для України

Перед п'ятим туром збірна України посідала третє місце у групі B2 з чотирма очками. Угорщина мала сім балів, Північна Ірландія – вісім, а Грузія – два.

Завдяки перемозі над Грузією угорці збільшили свій доробок до десяти очок і відірвалися від України на шість балів.

Українці ще зберігають шанси піднятися вище в турнірній таблиці, однак для цього їм необхідно перемагати в заключних матчах і розраховувати на втрату очок конкурентами.

Натомість Грузія залишилася з двома очками та продовжить боротьбу за збереження місця у Лізі B.

Раніше Греція пережила найбільший розгром у XXI столітті.

Головні матчі
Ліга націй 14 листопада 21:45
Північна Ірландія - : - Україна
WTA Finals 14 листопада 23:15
Лінда Носкова - : - Еліна Світоліна
Ліга націй 14 листопада 21:45
Португалія - : - Данія
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