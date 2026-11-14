Семь голов от Нидерландов и не только: огненный вечер в Лиге наций (видео)

В пятницу, 13 ноября, прошли поединки пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сразу в четырех дивизионах. Игровой день подарил болельщикам два исторических антирекорда, неожиданный перформанс на уровне легендарного Марко ван Бастена и развязки в нескольких группах.

Лига А: историческое избиение от Нидерландов и уверенный шаг Германии

Нидерланды – Греция – 7:0

Голы: Саммервилл, 6, Рейндерс, 12, 19, 33, Тимбер, 40, 59, Мален, 61

В центральном поединке группы А2 борьбы не получилось – подопечные Хави деклассировали соперника, приговорив греческую сборную к крупнейшему поражению в ХХІ веке во всех турнирах (предыдущим антирекордом были 1:5 от Финляндии в 2001 году).

Уже к 19-й минуте "Оранье" вели 3:0: сначала Крисенсио Саммервилл воспользовался обрезкой соперника, а затем Тиджани Рейндерс оформил быстрый дубль. До перерыва Рейндерс успел забить в третий раз, став первым игроком Нидерландов со времен Марко ван Бастена (1990 год), кому покорился хет-трик в первом тайме, а пятый мяч забил Юрриен Тимбер. После перерыва Тимбер оформил дубль, а окончательную точку на 61-й минуте поставил Дониелл Мален.

Сербия – Германия – 1:3

Голы: Бабич, 56 – Бабич, 3 (автогол), Вирц, 14, Груда, 50

Подопечные Юргена Клоппа уверенно разобрались с сербами на выезде. Уже на 3-й минуте счет был открыт после автогола защитника хозяев Срджана Бабича, а вскоре Флориан Вирц удвоил преимущество Бундестим. В начале второго тайма Брайан Груда довел счет до разгромного.

Бабич сумел частично реабилитироваться за автогол, забив уже в чужие ворота на 56-й минуте, однако на больше хозяев не хватило. Сербы доигрывали матч вдевятером после удалений Драгоевича и Живковича.

После пяти туров Нидерланды единолично возглавляют группу А2 (11 очков), Греция и Германия делят вторую-третью строчку (по 8 баллов), а Сербия идет последней без набранных пунктов.

Лига B: успех Швейцарии и надежда шотландцев

Словения – Швейцария – 0:0

Шотландия – Северная Македония – 2:1

Голы: Макгинн, 54, 74 (с пенальти) – Растодер, 57

В группе В1 развязка наступила в Мариборе, где сборная Швейцарии расписала сухую ничью со Словенией (0:0). Этого результата альпийцам вполне хватило, чтобы за тур до финиша с 13-ю баллами в активе досрочно гарантировать себе первое место и путевку в элитный дивизион А. Словения идет второй, имея 8 пунктов.

В параллельной встрече Шотландия дома дожала Северную Македонию (2:1) благодаря дублю Джона Макгинна. Победа оставила британцам теоретические шансы на вторую строчку (7 очков). Македонцы хоть и забили свой первый гол в текущем розыгрыше, но упустили шансы на сохранение прописки в дивизионе (0 баллов).

Лига C: прорыв Молдовы, триумф Словакии и интрига от Исландии

Словакия – Фареры – 2:2

Молдова – Казахстан – 2:1

Болгария – Исландия – 0:5

Люксембург – Эстония – 0:1

В группе С3 сборная Словакии дома сыграла вничью с Фарерскими островами (2:2), спасшись от поражения на 74-й минуте благодаря голу Лукаша Гараслина. Этот результат гарантировал словакам первое место (10 баллов) и прямой выход в Лигу В, тогда как островитяне свели вничью все пять матчей турнира.

Осечкой Фарер воспользовалась сборная Молдовы с защитником львовских "Карпат" Владиславом Бабогло в составе. Дубль Петру Попеску принес молдованам победу над Казахстаном (2:1) и поднял команду на второе место (7 очков), дающее право сыграть в переходном плей-офф.

В квартете С4 борьба за лидерство обострилась до предела: Исландия на выезде разгромила Болгарию (5:0) усилиями оформившего хет-трик нападающего "Блэкберна" Андре Гудйонсена, а Эстония минимально одолела Люксембург (1:0).

Перед последним туром исландцев (11 очков) и эстонцев (9 баллов) разделяют всего два пункта.

Лига D: историческая победа Андорры и успех Азербайджана

Андорра – Гибралтар – 2:0

Лихтенштейн – Азербайджан – 0:1

В самом низшем дивизионе оба матча имели особый подтекст из-за предстоящей реформы турнира, по которой со следующего розыгрыша Лигу D ликвидируют, а все шесть команд поднимутся в дивизион С.

Несмотря на это, сборная Андорры одержала историческую победу над Гибралтаром (2:0) – пиренейцы триумфовали в официальном матче впервые с 2022 года.

В другом матче Азербайджан благодаря голу Махира Эмрели на 26-й минуте минимально победил Лихтенштейн (1:0) и выиграл свою группу.