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Футбол 13 ноября 2026 · 18:11

Несмотря на отсутствие Мудрика: наставник "Тоттенхема" получил престижное признание в АПЛ

Де Дзерби поднял "шпор" со дна таблицы и опередил Артету и Алонсо
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Несмотря на отсутствие Мудрика: наставник "Тоттенхема" получил престижное признание в АПЛ
Роберто Де Дзерби (фото: facebook.com/TottenhamHotspur)

Главный тренер лондонского "Тоттенхема" Роберто Де Дзерби получил индивидуальное признание по итогам октября в английской Премьер-лиге. Итальянский специалист опередил нескольких именитых коллег, хотя его команда начинала месяц с неутешительных результатов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

Де Дзерби опередил Артету и Алонсо

Наставник "Тоттенхема" Роберто Де Дзерби был признан лучшим тренером октября в английской Премьер-лиге.

Итальянец получил награду по итогам объединения голосов болельщиков и экспертов. В борьбе за приз он опередил Микеля Артету ("Арсенал"), Унаи Эмери ("Астон Вилла"), Хаби Алонсо ("Челси"), Марко Розе ("Борнмут") и Фабиана Гюрцелера ("Брайтон").

Для Де Дзерби это первое подобное признание с 2023 года, когда он работал с "Брайтоном".

Несмотря на отсутствие Мудрика: наставник &quot;Тоттенхема&quot; получил престижное признание в АПЛ

Как "Тоттенхем" провел октябрь

Месяц лондонцы начинали на последнем месте турнирной таблицы. Однако под руководством Де Дзерби команда существенно исправила положение: в четырех матчах чемпионата "шпоры" одержали три победы и однажды сыграли вничью.

В частности, "Тоттенхем" победил "Ковентри" (3:1), "Челси" (2:0) и "Кристалл Пелас" (2:0), а также поделил очки с "Манчестер Юнайтед" (1:1). По итогам десяти туров АПЛ лондонцы набрали 12 очков и занимают 11 место в турнирной таблице.

Украинский вингер Михаил Мудрик, присоединившийся к "Тоттенхему" в сентябре на правах аренды из "Челси", пока не может помочь команде из-за травмы. За новый клуб он провел всего один матч, выйдя на замену в поединке против "Ноттингем Форест" (0:0).

Добавим, что лучшим игроком октября в английской Премьер-лиге стал нападающий "Астон Виллы" Николас Джексон, забивший четыре гола в четырех матчах чемпионата.

Ранее мы сообщили, что "Манчестер Юнайтед" определился с новым тренером.

Теги: Футбол Чемпионат Англии Тоттенхэм
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