Семь стран отказались подписывать календарь молодежного ЧМ по хоккею из-за россиян

По меньшей мере, семь национальных хоккейных федераций отказались подписывать обновленный календарь молодежного чемпионата мира 2027 года из-за возвращения в соревнования сборной России. Об этом сообщил глава правления Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Die Zeit .

Семь стран не согласились с новым календарем

Причиной протеста явилось решение IIHF включить российскую сборную в состав участников молодежного чемпионата мира вместо команды Норвегии. Норвежцы из-за этого потеряли место в элитном дивизионе.

По словам Франка Лутца, по меньшей мере, семь стран отказались подписывать обновленный календарь турнира. Об этом руководитель Немецкой федерации хоккея заявил во время заседания спортивного комитета Бундестага.

Лутц призвал IIHF не затягивать с решением вопроса об участии россиян.

"Мы понимаем, что решение не может появиться из ниоткуда за одну ночь. Но затягивать его еще на несколько недель для нас немыслимо", – заявил функционер.

В Германии опасаются срыва взрослого ЧМ-2027

Похожий сценарий может повториться и на взрослом чемпионате мира-2027, который должен пройти в Германии. Ранее ряд национальных федераций заявил о готовности бойкотировать матчи против российской сборной.

Лутц предупредил, что допуск россиян создаст серьезные финансовые опасности для организаторов. В частности, команды могут отказаться играть против сборной страны-агрессорки, а болельщики потребуют возвращения средств за билеты.

По его словам, при таких обстоятельствах чемпионат мира рискует превратиться в абсурд и потерять спортивную справедливость. Немецкая федерация хоккея ищет способы не допустить участия россиян. Ранее, среди возможных сценариев, даже рассматривали отказ от проведения турнира.

Канада не будет выдавать визы российским хоккеистам

Первым большим испытанием для IIHF станет молодежный чемпионат мира, который состоится в Канаде с 26 декабря 2026 по 5 января 2027-го.

Накануне канадская сторона сообщила об отказе выдавать визы российским хоккеистам для участия в турнире.

Напомним, в конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Российской федерации хоккея и обязал IIHF допустить российские команды в ряд международных соревнований, в частности, молодежного и взрослого чемпионатов мира 2027 года.

Это решение повлекло за собой волну протестов среди национальных федераций. Ряд стран заявил, что не будет проводить матчи против россиян, если их допустят к мировому первенству.