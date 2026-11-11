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Зимние виды 11 ноября 2026 · 16:47

"Это не должно нам мешать": тренер хоккейной сборной Украины высказался об угрозе исключения из ЧМ

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Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Это не должно нам мешать": тренер хоккейной сборной Украины высказался об угрозе исключения из ЧМ
Александр Бобкин (фото: ФХУ)

Новый главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Бобкин успешно начал работу с национальной командой, одержав три победы на турнире в Польше. Наставник рассказал о нюансах подготовки к главному вызову в следующем году.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью наставника сайту Федерации хоккея Украины.

План подготовки не меняется

Новости о потенциальном возвращении сборных РФ к международным соревнованиям вызвали возмущение в украинском хоккее, поскольку это решение может напрямую повлиять на конфигурацию ЧМ-2027 и статус сборной Украины в элите. Однако Александр Бобкин подчеркнул, что команду не должны сбивать с толку факторы, на которые она не может напрямую повлиять.

Наставник отметил, что руководство украинского хоккея будет отстаивать принципиальную позицию на международном уровне, тогда как задача хоккеистов – сохранять максимальную концентрацию на льду.

"Мы все – тренеры и игроки – надеемся, что здравый смысл победит. Сказал ребятам, что непосредственно мы не можем повлиять на это решение, поэтому это не должно нам мешать. Все, что мы можем и должны делать, – готовиться к чемпионату мира в элитном дивизионе. У нас там хватает серьезных соперников: Швеция, Финляндия, Швейцария… Нацеливаемся и думаем только об этом", – подчеркнул специалист.

Удачный дебют нового наставника

Пока сохраняется неопределенность, украинская сборная показывает результат на площадке. Дебют Бобкина во главе национальной команды прошел идеально: украинцы одержали три победы на этапе Европейского кубка наций в польском Сосновце, обыграв хозяев льда, а также сборные Великобритании и Италии.

Отдельно Бобкин отметил работу американского специалиста Барри Смита, который присоединился к тренерскому штабу в роли консультанта. Он активно участвовал в тренировках, анализировал матчи и делился рекомендациями с украинскими наставниками.

Следующим испытанием для "сине-желтых" станет турнир в венгерском Мишкольце, где тренерский штаб планирует провести ротацию и проверить ближайший резерв в матчах против Польши, Венгрии и Франции.

Ранее стало известно, что два арбитра CAS перед голосованием за возвращение РФ ездили в Москву.

Теги: Хоккей Чемпионат мира по хоккею
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