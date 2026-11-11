"Це не має нам заважати": тренер хокейної збірної України висловився про загрозу виключення з ЧС

Новий головний тренер збірної України з хокею Олександр Бобкін успішно розпочав роботу з національною командою, здобувши три перемоги на турнірі в Польщі. Наставник розповів про нюанси підготовки до головного виклику наступного року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю наставника сайту Федерації хокею України.

План підготовки не змінюється

Новини про потенційне повернення збірних РФ до міжнародних змагань викликали обурення в українському хокеї, адже це рішення може прямо вплинути на конфігурацію ЧС-2027 та статус збірної України в еліті. Проте Олександр Бобкін наголосив, що команду не повинні збивати з пантелику фактори, на які вона не має прямого впливу.

Наставник зазначив, що керівництво українського хокею відстоюватиме принципову позицію на міжнародному рівні, тоді як завдання хокеїстів – тримати максимальну концентрацію на льоду.

"Ми всі – тренери й гравці – сподіваємося, що здоровий глузд переможе. Сказав хлопцям, що безпосередньо ми не можемо повпливати на це рішення, тому це не має нам заважати. Усе, що ми можемо і мусимо робити, – готуватися до чемпіонату світу в елітному дивізіоні. У нас там вистачає серйозних суперників: Швеція, Фінляндія, Швейцарія… Націлюємося та думаємо тільки про це", – наголосив фахівець.

Вдалий дебют нового наставника

Поки триває невизначеність, українська збірна показує результат на майданчику. Дебют Бобкіна на чолі національної команди пройшов ідеально: українці здобули три перемоги на етапі Європейського кубка націй у польському Сосновці, перегравши господарів льоду, а також збірні Великої Британії та Італії.

Окремо Бобкін відзначив роботу американського фахівця Баррі Сміта, який долучився до тренерського штабу в ролі консультанта. Він активно брав участь у тренуваннях, аналізував матчі та ділився рекомендаціями з українськими наставниками.

Наступним випробуванням для "синьо-жовтих" стане турнір в угорському Мішкольці, де тренерський штаб планує провести ротацію та випробувати найближчий резерв у матчах проти Польщі, Угорщини та Франції.