Скандал через повернення Росії в світовий хокей: двоє арбітрів CAS їздили до Москви

Рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо повернення російських хокейних збірних на міжнародну арену отримало новий резонанс. Зʼявилась інформація, що двоє з трьох арбітрів, які підтримали апеляцію російської сторони, раніше брали участь у юридичних конференціях у Москві.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на швейцарське видання Inside Paradeplatz .

Двоє арбітрів CAS відвідували конференції у Москві

За інформацією швейцарського видання Inside Paradeplatz, голова арбітражної колегії у справі про повернення російських хокейних збірних Джуліо Палермо відвідав конференцію з арбітражних процедур у Москві 22 вересня 2026-го року.

Під час поїздки італійський юрист зупинявся у готелі The Carlton. Водночас призначення Палермо головою колегії, яка розглядала російську апеляцію, відбулося лише 9 жовтня.

Також у Москві раніше побував єгипетський арбітр Ісмаїл Селім. 16 травня 2025-го року він відвідав юридичну конференцію, організовану російською юридичною фірмою та організацією з міжнародного арбітражу, що базується в Каїрі. Під час перебування у столиці РФ Селім зупинявся у готелі Four Seasons.

Через скандал арбітр CAS оголосив про відставку

За даними швейцарських журналістів, резонанс навколо поїздок арбітрів призвів до ще одного наслідку всередині CAS. Один із відомих юристів із Цюриха, який також працював арбітром суду, оголосив про відставку.

Раніше він входив до юридичного комітету Міжнародної федерації хокею (IIHF). Його ім’я не розголошується. За інформацією Inside Paradeplatz, рішення про відхід пов’язане з можливим конфліктом інтересів Палермо та сумнівами щодо неупередженості арбітражної колегії.

Водночас CAS заперечив інформацію про внутрішні потрясіння в організації та розкритикував публікації швейцарських ЗМІ, назвавши їх оманливими.

Як Палермо пояснив поїздку до Росії

Сам Джуліо Палермо раніше заявляв, що відвідав Москву власним коштом, а його участь у конференції не була пов’язана з подальшим розглядом справи щодо повернення російських збірних.

У CAS підтвердили, що до призначення Палермо головою колегії не знали про його поїздку. Також у суді зазначили, що сторони процесу після призначення арбітра мали можливість поставити під сумнів його незалежність, однак не скористалися цим правом.

У самому CAS захистили рішення щодо російської апеляції. Суд пояснив, що IIHF не надала достатніх доказів, які б юридично обґрунтовували подальше відсторонення російських команд.

CAS дозволив повернення російських збірних

Нагадаємо, 30 жовтня 2026-го року CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії та зобов’язав IIHF допустити російські команди до міжнародних змагань. Рішення було ухвалене одностайно колегією у складі Джуліо Палермо, Ісмаїла Селіма та британця Марка Говелла.

Йдеться, зокрема, про молодіжний чемпіонат світу, жіночі та чоловічі турніри серед команд U18, а також дорослі чемпіонати світу.