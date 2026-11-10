Скандал из-за возвращения России в мировой хоккей: двое арбитров CAS ездили в Москву

Решение Спортивного арбитражного суда о возвращении российских хоккейных сборных на международную арену получило новый резонанс. Появилась информация, что двое из трех арбитров, поддержавших апелляцию российской стороны, ранее участвовали в юридических конференциях в Москве.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на швейцарское издание Inside Paradeplatz.
По информации швейцарского издания Inside Paradeplatz, глава арбитражной коллегии по делу о возвращении российских хоккейных сборных Джулио Палермо посетил конференцию по арбитражным процедурам в Москве 22 сентября 2026 года.
Во время поездки итальянский юрист останавливался в отеле The Carlton. В то же время назначение Палермо главой коллегии, рассматривавшей российскую апелляцию, состоялось только 9 октября.
Также в Москве побывал египетский арбитр Исмаил Селим. 16 мая 2025 года он посетил юридическую конференцию, организованную российской юридической фирмой и организацией из международного арбитража, базирующейся в Каире. Во время пребывания в столице РФ Селим останавливался в отеле Four Seasons.
По данным швейцарских журналистов, резонанс вокруг поездок арбитров привел к еще одному последствию внутри CAS. Один из известных юристов из Цюриха, также работавший арбитром суда, объявил об отставке.
Ранее он входил в юридический комитет Международной федерации хоккея (IIHF). Его имя не разглашается. По информации Inside Paradeplatz, решение об уходе связано с возможным конфликтом интересов Палермо и сомнениями по поводу беспристрастности арбитражной коллегии.
В то же время CAS отверг информацию о внутренних потрясениях в организации и раскритиковал публикации швейцарских СМИ, назвав их обманчивыми.
Сам Джулио Палермо ранее заявлял, что посетил Москву за свой счет, а его участие в конференции не было связано с дальнейшим рассмотрением дела о возвращении российских сборных.
В CAS подтвердили, что до назначения Палермо главой коллегии не знали о его поездке. Также в суде отметили, что стороны процесса после назначения арбитра имели возможность подвергнуть сомнению его независимость, однако не воспользовались этим правом.
В самом CAS защитили решение о российской апелляции. Суд пояснил, что IIHF не предоставила достаточных доказательств, которые юридически обосновывали бы дальнейшее отстранение российских команд.
Напомним, 30 октября 2026 года CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские команды к международным соревнованиям. Решение было принято единогласно коллегией в составе Джулио Палермо, Исмаила Селима и британца Марка Говелла.
Речь идет, в частности, о молодежном чемпионате мира, женских и мужских турнирах среди команд U18, а также взрослых чемпионатах мира.
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