Известный динамовец рассказал о проблемах со здоровьем у Блохина: что беспокоит легенду

Легенда киевского "Динамо" и обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин испытывает проблемы со спиной. Об этом сообщил другой экс-динамовец Олег Саленко, пожелавший Блохину скорейшего улучшения самочувствия.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Олега Саленко "Украинскому футболу" .

Саленко рассказал о состоянии здоровья Блохина

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко рассказал о проблемах со здоровьем легендарного футболиста Олега Блохина.

5 ноября обладателю "Золотого мяча"-1975 г. исполнилось 74 года. По этому случаю Саленко передал легенде поздравления и пожелал ему прежде всего крепкого здоровья.

По словам эксфорварда, в настоящее время Блохина беспокоят проблемы со спиной.

"Воспользуюсь случаем и поздравлю Олега Блохина, который накануне праздновал день рождения. У него есть определенные проблемы со спиной, поэтому желаю ему прежде всего крепкого здоровья!", - сказал Саленко.

Достижение легенды "Динамо"

Олег Блохин является одним из величайших футболистов в истории киевского "Динамо". Он выступал за столичный клуб с 1969 по 1987 год, провел 585 матчей и забил 280 голов - оба показателя остаются клубными рекордами.

В составе "бело-синих" Блохин семь раз становился чемпионом СССР, пять раз выигрывал национальный Кубок, дважды завоевывал Кубок обладателей кубков и однажды - Суперкубок УЕФА.

В 1975 году украинец получил "Золотой мяч", став первым представителем Украины, которому покорилась эта награда.