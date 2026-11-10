Хирн назвал следующую цель Джошуа после боя с Фьюри: реванш с британским супертяжем

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа стремится провести реванш с Даниэлем Дюбуа после поединка против Тайсона Фьюри. Однако сначала британскому боксеру необходимо одержать победу в одном из самых ожидаемых сверхтяжелых боев.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на talkSport .

Джошуа хочет поквитаться с Дюбуа

Энтони Джошуа рассматривает возможность повторного поединка с Даниэлем Дюбуа. О желании боксера рассказал его промоутер Эдди Хирн.

По словам функционера, Джошуа стремится снова встретиться с соперником, которому проиграл в сентябре 2024 года. Тогда Дюбуа нокаутировал соотечественника в пятом раунде на стадионе "Уэмбли". В течение боя Джошуа четырежды побывал в нокдауне.

"Он хочет снова сразиться с Даниэлем Дюбуа. Джошуа - конкурентный боксер, и он проводил реванши со всеми, кто его побеждал, кроме Дюбуа. Он хочет еще раз попытаться одолеть Даниэля и поквитаться за то поражение", - рассказал Хирн.

Сперва Джошуа должна победить Фьюри

Промоутер подчеркнул, что все мысли Джошуа сосредоточены на поединке против Тайсона Фьюри. Боксеры должны встретиться 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе.

Ожидается, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционирует этот поединок как бой за статус суперчемпиона мира в тяжелом весе. В таком случае потенциальная встреча Джошуа с Дюбуа, обладающим титулом WBO, может стать объединительным поединком.

Хирн также упомянул о возможности боя Джошуа с Филиппом Хрговичем, если британец пройдет Фьюри.

"Это опасное сражение, но если он победит Тайсона Фьюри, то почему бы и нет? Это может быть поединок за объединение титулов или встречу с Филиппом Хрговичем", - добавил промоутер.

Дюбуа готов сразиться с любым чемпионом

Ожидается, что Даниэль Дюбуа вернется на ринг в феврале после двух побед под подряд Фабио Вордли. Поэтому встреча с победителем противостояния Фьюри - Джошуа, вероятнее всего, состоится не ранее второй половины следующего года.

Сам Дюбуа заявил, что не сосредотачивается на конкретном сопернике и готов встретиться с чемпионом. Среди потенциальных оппонентов он назвал Филиппа Хрговича и Агита Кабаела.

"Любой кто-то из них. Все ребята, которые имеют титулы. Я не могу двигаться назад - нужно идти вперед, к большим и лучшим боям. Мы готовы подождать, но между тем просто дайте мне имя, и я подготовлюсь", - сказал боксер.