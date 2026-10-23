Хргович готовит первую защиту титула IBF в Хорватии: кто станет соперником

Обладатель чемпионского пояса IBF в сверхтяжелом весе Филипп Хргович находится на финальной стадии переговоров о первой защите титула.

Главное требование Хрговича

Соперником хорватского боксера должен стать обязательный претендент из Кубы Фрэнк Санчес. По данным инсайдера, титульный поединок планируют организовать в первом квартале 2027 года. Бой должен пройти на родине чемпиона в Хорватии – это было личное требование Хрговича.

Промоутер Фрэнк Уоррен также подтвердил активный переговорный процесс:

"Филип обратился к нам и сказал, что его мечта – провести бой в Хорватии, и мы стремимся это реализовать. Бой с Фрэнком Санчесом является для него обязательным. Думаю, вскоре мы сможем объявить обо всем официально", – заявил промоутер.

Путь боксеров к титульному противостоянию

Филипп Хргович (22-1, 16 КО) получил вакантный пояс IBF в августе, создав громкий апсет в поединке против британского проспекта Мозеса Итаумы.

В свою очередь Фрэнк Санчез (26-1, 19 КО) завоевал статус обязательного претендента в мае текущего года. В финальном элиминаторе он уже во втором раунде брутально нокаутировал призера Олимпийских игр американца Ричарда Торреса-младшего, нанеся тому первое поражение в карьере.