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Бокс 23 октября 2026 · 15:13

Хргович готовит первую защиту титула IBF в Хорватии: кто станет соперником

Промоутер раскрыл планы чемпиона
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хргович готовит первую защиту титула IBF в Хорватии: кто станет соперником
Филипп Хргович (фото: instagram.com/filip_hrgovic)

Обладатель чемпионского пояса IBF в сверхтяжелом весе Филипп Хргович находится на финальной стадии переговоров о первой защите титула.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Ring Magazine Майка Коппинджера.

Главное требование Хрговича

Соперником хорватского боксера должен стать обязательный претендент из Кубы Фрэнк Санчес. По данным инсайдера, титульный поединок планируют организовать в первом квартале 2027 года. Бой должен пройти на родине чемпиона в Хорватии – это было личное требование Хрговича.

Промоутер Фрэнк Уоррен также подтвердил активный переговорный процесс:

"Филип обратился к нам и сказал, что его мечта – провести бой в Хорватии, и мы стремимся это реализовать. Бой с Фрэнком Санчесом является для него обязательным. Думаю, вскоре мы сможем объявить обо всем официально", – заявил промоутер.

Хргович готовит первую защиту титула IBF в Хорватии: кто станет соперником

Путь боксеров к титульному противостоянию

Филипп Хргович (22-1, 16 КО) получил вакантный пояс IBF в августе, создав громкий апсет в поединке против британского проспекта Мозеса Итаумы.

В свою очередь Фрэнк Санчез (26-1, 19 КО) завоевал статус обязательного претендента в мае текущего года. В финальном элиминаторе он уже во втором раунде брутально нокаутировал призера Олимпийских игр американца Ричарда Торреса-младшего, нанеся тому первое поражение в карьере.

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Теги: Бокс
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