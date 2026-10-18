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Бокс 18 октября 2026 · 13:48

Дюбуа дерзко вызвал Усика на трилогию после нокаута: что обещает скандальный британец

Чемпион WBO убежден в своей победе над украинцем
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дюбуа дерзко вызвал Усика на трилогию после нокаута: что обещает скандальный британец
Даниэль Дюбуа (фото: Queensberry Promotions)
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Британский боксер Даниэль Дюбуа заявил о желании встретиться в третий раз на ринге с Александром Усиком. Обладатель пояса WBO в тяжелом весе убежден, что следующий поединок с украинцем может сложиться для него совсем иначе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Seconds Out.

Эффектная победа и громкое заявление

Дюбуа удивительно легко защитил свой пояс в противостоянии с соотечественником Фабио Уордли. "Динамит" отправил оппонента в нокдаун уже в первом раунде, а во втором угол Уордли вынужден был выбросить белое полотенце. За весь поединок Дюбуа пропустил всего четыре удара.

Сразу после быстрого нокаута британец заговорил о новой дуэли с украинским чемпионом.

"Конечно, я хочу снова встретиться с Усиком. На этот раз победа будет за нами. Мы допустили ошибки, но теперь все будет иначе. Я уже другой боксер. Не думаю, что в мире найдется тяжеловес, который выдержал бы такие удары, которые я наносил сегодня", - сказал Дюбуа.

История противостояния с Усиком

Александр Усик и Даниэль Дюбуа встречались на ринге дважды. Оба поединка завершились досрочными победами украинца.

В 2023 году Усик нокаутировал британца в девятом раунде, защитив чемпионские пояса в сверхтяжелом весе. В июле 2025 года боксеры провели реванш, в котором украинец снова победил нокаутом – на этот раз в пятом раунде.

Ранее сообщалось, что Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов.

Теги: Бокс Александр Усик
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