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Бокс 18 октября 2026 · 01:28

Все решилось за два раунда: кто победил в реванше Дюбуа и Уордли

Поединок за титул WBO завершился досрочно после вмешательства тренера одного из боксеров
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Все решилось за два раунда: кто победил в реванше Дюбуа и Уордли
Победитель Дэниел Дюбуа (фото: instagram.com/queensberrypromotions)
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Чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Дэниел Дюбуа одержал досрочную победу над соотечественником Фабио Уордли. В главном поединке вечера бокса в Лондоне британец остановил соперника уже во втором раунде и во второй раз выиграл очное противостояние.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Нокдаун в первом раунде

С первых секунд чемпион действовал агрессивно, продвигался вперед и пытался навязать силовой обмен ударами. Его преимущество быстро стало заметным.

Уже в первом раунде Дюбуа отправил Уордли в нокдаун, ставший первым в профессиональной карьере претендента.

Уордли сумел подняться и продолжить бой, однако не смог остановить наступление чемпиона. Дюбуа продолжал давить, используя преимущество в силе ударов.

Тренер Уордли выбросил полотенце

Во втором раунде Дюбуа не сбавил темпа. Он продолжал атаковать претендента мощными ударами, не позволяя перехватить инициативу.

Уордли оказался в сложном положении и пропускал все больше ударов. Увидев, что его подопечный не может эффективно противостоять атакам чемпиона, тренер Бен Дэвисон решил вмешаться.

Наставник выбросил полотенце на ринг, сигнализируя о необходимости прекратить поединок.

Рефери остановил встречу, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом во втором раунде.

Таким образом, британец успешно провел защиту титула WBO и во второй раз победил Уордли. Если в первом поединке ему понадобилось 11 раундов, то в реванше чемпион разобрался с соперником менее чем за шесть минут.

Для Уордли это второе поражение на профессиональном ринге. Обе он испытал от Дюбуа.

Ранее сообщалось, что Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов.

Теги: Бокс
Главные матчи
WBO - супертяжелый вес 18 октября 00:00
Даниэль Дюбуа - : - Фабио Вордли
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