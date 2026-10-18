Все решилось за два раунда: кто победил в реванше Дюбуа и Уордли

Чемпион мира по версии WBO в сверхтяжелом весе Дэниел Дюбуа одержал досрочную победу над соотечественником Фабио Уордли. В главном поединке вечера бокса в Лондоне британец остановил соперника уже во втором раунде и во второй раз выиграл очное противостояние.
Об этом сообщает Sport RBC.UA
С первых секунд чемпион действовал агрессивно, продвигался вперед и пытался навязать силовой обмен ударами. Его преимущество быстро стало заметным.
Уже в первом раунде Дюбуа отправил Уордли в нокдаун, ставший первым в профессиональной карьере претендента.
Уордли сумел подняться и продолжить бой, однако не смог остановить наступление чемпиона. Дюбуа продолжал давить, используя преимущество в силе ударов.
Во втором раунде Дюбуа не сбавил темпа. Он продолжал атаковать претендента мощными ударами, не позволяя перехватить инициативу.
Уордли оказался в сложном положении и пропускал все больше ударов. Увидев, что его подопечный не может эффективно противостоять атакам чемпиона, тренер Бен Дэвисон решил вмешаться.
Наставник выбросил полотенце на ринг, сигнализируя о необходимости прекратить поединок.
Рефери остановил встречу, зафиксировав победу Дюбуа техническим нокаутом во втором раунде.
Таким образом, британец успешно провел защиту титула WBO и во второй раз победил Уордли. Если в первом поединке ему понадобилось 11 раундов, то в реванше чемпион разобрался с соперником менее чем за шесть минут.
Для Уордли это второе поражение на профессиональном ринге. Обе он испытал от Дюбуа.
Ранее сообщалось, что Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов.