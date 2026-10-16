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Бокс 16 октября 2026 · 11:48

На каком месте Усик: Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей

Украинский боксер остается чемпионом по версии The Ring
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
На каком месте Усик: Дюбуа возглавил рейтинг лучших супертяжей
Усик остается лидером рейтинга (Фото: usykaa, Instagram)
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Украинский боксер Александр Усик остается чемпионом рейтинга The Ring в тяжелом весе, хотя потерял несколько чемпионских поясов. Ближайшим претендентом на его статус является британец Даниэль Дюбуа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журнал The Ring.

Усик остается чемпионом рейтинга The Ring

Украинский боксер Александр Усик продолжает возглавлять рейтинг лучших сверхтяжеловесов по версии авторитетного журнала The Ring, несмотря на потерю чемпионских поясов.

Второе место среди претендентов занимает немец Агит Кабаэл, а третьим идет британский боксер Тайсон Фьюри.

В первую пятерку также вошли хорват Филипп Хргович и британец Фабио Вордли. В то же время перспективный Мозес Итаума занимает лишь восьмую строчку, а Энтони Джошуа не попал в первую десятку.

Дюбуа готовится к реваншу из Вордли

Первое место среди претендентов занимает чемпион WBO Даниэль Дюбуа, который должен провести реванш против Фабио Уордли 17 октября.

Их первый поединок состоялся в начале мая 2026 года. Тогда Дюбуа победил техническим нокаутом в 11 раунде, хотя дважды побывал в нокдауне - в первом и третьем раундах.

Рейтинг The Ring в тяжелом весе

  • Чемпион: Александр Усик
  • 1. Даниэль Дюбуа
  • 2. Агит Кабаел
  • 3. Тайсон Фьюри
  • 4. Филипп Хргович
  • 5. Фабио Вордли
  • 6. Фрэнк Санчес
  • 7. Эфе Аджагба
  • 8. Мозес Итаума
  • 9. Мурат Гассиев
  • 10. Джастис Хани

Планы Усика

Сам Александр планирует провести два громких поединка в 2027-м году.

Среди наиболее реальных опций для Усика рассматривают третий поединок против британца Тайсона Фьюри, если тот победит Энтони Джошуа в декабре в Кардиффе. Кроме того, приоритетным вариантом является бой против непобежденного американца Давида Бенавидеса, планирующего подняться в хевивейт.

Более подробно о планах Усика на "последние танцы" мы рассказывали ранее.

Теги: Бокс Александр Усик
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