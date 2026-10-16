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Бокс 16 жовтня 2026 · 11:48

На якому місці Усик: Дюбуа очолив рейтинг найкращих супертяжів

Український боксер лишається чемпіоном за версією The Ring
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
На якому місці Усик: Дюбуа очолив рейтинг найкращих супертяжів
Усик лишається лідером рейтингу (Фото: usykaa, Instagram)
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Український боксер Олександр Усик залишається чемпіоном рейтингу The Ring у надважкій вазі, хоча втратив кілька чемпіонських поясів. Найближчим претендентом на його статус є британець Даніель Дюбуа.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на журнал The Ring.

Усик залишається чемпіоном рейтингу The Ring

Український боксер Олександр Усик продовжує очолювати рейтинг найкращих надважковаговиків за версією авторитетного журналу The Ring попри втрату чемпіонських поясів.

Друге місце серед претендентів посідає німець Агіт Кабаєл, а третім іде британський боксер Тайсон Ф’юрі.

До першої п’ятірки також увійшли хорват Філіп Хргович і британець Фабіо Вордлі. Водночас перспективний Мозес Ітаума посідає лише восьму сходинку, а Ентоні Джошуа не потрапив до першої десятки.

Дюбуа готується до реваншу з Вордлі

Перше місце серед претендентів посідає чемпіон WBO Даніель Дюбуа, який має провести реванш проти Фабіо Вордлі 17 жовтня.

Їхній перший поєдинок відбувся на початку травня 2026-го року. Тоді Дюбуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча двічі побував у нокдауні - у першому та третьому раундах.

Рейтинг The Ring у надважкій вазі

  • Чемпіон: Олександр Усик
  • 1. Даніель Дюбуа
  • 2. Агіт Кабаєл
  • 3. Тайсон Ф’юрі
  • 4. Філіп Хргович
  • 5. Фабіо Вордлі
  • 6. Френк Санчес
  • 7. Ефе Аджагба
  • 8. Мозес Ітаума
  • 9. Мурат Гассієв
  • 10. Джастіс Хані

Плани Усика

Сам Олександр нібито планує провести два гучні поєдинки у 2027-му році.

Серед найбільш реальних опцій для Усика розглядають третій поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі, якщо той переможе Ентоні Джошуа у грудні в Кардіффі. Крім того, пріоритетним варіантом є бій проти непереможеного американця Давіда Бенавідеса, який планує піднятися у хевівейт.

Більш детально про плани Усика на "останні танці" ми розповідали раніше.

Теги: Бокс Олександр Усик
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