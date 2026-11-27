Шведська біатлоністка Ельвіра Еберг стала переможницею жіночої індивідуальної гонки на першому етапі Кубка світу сезону 2026/27 у фінському Контіолахті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Індивідуальна гонка в Контіолахті: як минули змагання

Переможниця подолала дистанцію за 41:47.9 хвилини, допустивши одну хибу на чотирьох вогневих рубежах. Срібну нагороду здобула представниця господарів Соня Лайнамо, яка відстрілялася без промахів, але поступилася шведці 22,7 секунди. Трійку призерок замкнула француженка Жюлія Сімон (+35,4).

Найкращою серед українок стала Олена Городна, яка посіла 42 місце. Біатлоністка заробила дві штрафні хвилини та програла переможниці 5 хвилин 14,5 секунди.

Христина Дмитренко фінішувала 53-ю з трьома промахами (+6:12,4). Тетяна Тарасюк стала 64-ю, двічі не влучивши в мішень (+7:03,4). Анастасія Меркушина завершила гонку на 82-й позиції з шістьма штрафними хвилинами (+9:52,9).

Результати жіночої індивідуальної гонки

Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) – 41:47.9 Соня Лайнамо (Фінляндія, 0+0+0+0) – +22,7 Жюлія Сімон (Франція, 0+0+0+0) – +35,4 Осеан Мішелон (Франція, 0+0+0+0) – +53,1 Марта Йогансен (Норвегія, 0+0+0+0) – +1:19,7 Кароліне Кноттен (Норвегія, 0+1+0+0) – +1:20,2

Як виступили українки

Олена Городна (0+1+0+1) – +5:14,5 Христина Дмитренко (0+1+1+1) – +6:12,4 Тетяна Тарасюк (0+2+0+0) – +7:03,4 Анастасія Меркушина (1+1+2+2) – +9:52,9

Наступні гонки у Контіолахті

Етап Кубка світу в Контіолахті продовжиться у суботу, 28 листопада. На вболівальників чекають одиночна змішана та класична змішана естафети за участю жіночих і чоловічих команд.

У неділю, 29 листопада, біатлоністки проведуть спринтерську гонку. Початок змагань – о 17:15 за київським часом.