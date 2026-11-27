Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей женской индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира сезона 2026/27 в финском Контиолахти.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Индивидуальная гонка в Контиолахти: как прошли соревнования

Победительница преодолела дистанцию за 41:47.9 минуты, допустив один недостаток на четырех огневых рубежах. Серебряную награду завоевала представительница хозяев Соня Лайнамо, которая отстрелялась без промахов, но уступила шведке 22,7 секунды. Тройку призерок замкнула француженка Жюлия Симон (+35,4).

Лучшей среди украинок стала Елена Городная, занявшая 42 место. Биатлонистка заработала две штрафные минуты и проиграла победительнице 5 минут 14,5 секунды.

Кристина Дмитренко финишировала 53-й с тремя промахами (+6:12,4). Татьяна Тарасюк стала 64-й, дважды не попав в мишень (+7:03,4). Анастасия Меркушина завершила гонку на 82-й позиции с шестью штрафными минутами (+9:52,9).

Результаты женской индивидуальной гонки

Эльвира Эберг (Швеция, 0+1+0+0) – 41:47.9 Соня Лайнамо (Финляндия, 0+0+0+0) – +22,7 Жюлия Симон (Франция, 0+0+0+0) – +35,4 Осеан Мишелон (Франция, 0+0+0+0) – +53,1 Марта Йогансен (Норвегия, 0+0+0+0) – +1:19,7 Каролине Кноттен (Норвегия, 0+1+0+0) – +1:20,2

Как выступили украинки

Елена Городная (0+1+0+1) – +5:14,5 Кристина Дмитренко (0+1+1+1) – +6:12,4 Татьяна Тарасюк (0+2+0+0) – +7:03,4 Анастасия Меркушина (1+1+2+2) – +9:52,9

Следующие гонки в Контиолахти

Этап Кубка мира в Контиолахте продлится в субботу, 28 ноября. Болельщиков ждут одиночная смешанная и классическая смешанная эстафеты с участием женских и мужских команд.

В воскресенье, 29 ноября, биатлонистки проведут спринтерскую гонку. Начало соревнований – в 17:15 по киевскому времени.