Столичный "Левый Берег" продолжил успешную серию в УПЛ после сенсационной ничьей с "Шахтером". В стартовом поединке 14-го тура "аисты" одолели ковалевский "Колос".

УПЛ. 14-й тур

"Левый Берег" – "Колос" – 1:0

Гол: Шастал, 51

Результативный выход Шастала

В первом тайме преимуществом владели гости из Ковалевки. Лучший момент возник уже на 10-й минуте, когда Денис Ндукве пробивал по пустым воротам, однако Валерий Бондаренко успел вынести мяч с линии и спас "Левый Берег".

Ключевой эпизод произошел на старте второго тайма. Появившийся на поле после перерыва вместо Венделла Дмитрий Шастал уже на 51-й минуте замкнул передачу Олега Соколова и принес хозяевам победу. "Колос" провел остальное время в атаках, но сравнять счет так и не смог.

Турнирное положение команд

Благодаря этой победе "Левый Берег" с 13-ю баллами поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы УПЛ. Киевляне вплотную приблизились именно к "Колосу", который с 15 пунктами идет девятым.