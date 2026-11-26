26 ноября в финском Контиолахти стартует новый сезон Кубка мира по биатлону. Болельщиков ждут 10 этапов, обновленный календарь, изменения в правилах и интрига в борьбе за Большие хрустальные глобусы. Какие перспективы у украинских сборных после тренерских перестановок, кто будет претендовать на победы и почему отсутствие россиян и белорусов остается принципиально важным? Своими ожиданиями делится Андрей Столярчук.

Новый календарь и более строгие правила: что изменилось перед стартом сезона

26 ноября в Контиолахти начнется новый биатлонный сезон. В этот раз он будет включать в себя 10 этапов. Их количество увеличилось, в частности, благодаря новогоднему этапу в Поклюке, который начнется 2 января и станет таким своеобразным подарком под елочку биатлонным болельщикам.

Также перенесли немецкий Оберхоф с начала календарного года на март. Хотя вряд ли это решит все проблемы, присутствовавшие в Оберхофе. Несколько видоизменили профиль трассы, но лишь время покажет, насколько удастся провести этап Кубка мира без проблем в Оберхофе в начале марта.

Изменили правила. Квота спортсменов на масс-старт увеличилась с 5 до 10, отбирающихся по результатам на том или ином этапе Кубка Мира. Это будет давать преимущество спортсменам, которые в лучшей форме находятся здесь и сейчас.

Более жесткими стали правила обращения с оружием на огневом рубеже. И сейчас за этим стюарды будут четко следить и наказывать спортсменов, которые нарушают эти правила.

Перро, Легрейд и Джакомель: фавориты на мужской "Глобус"

Что касается прогнозов, то за Большой хрустальный Глобус у мужчин, по-моему, будут соревноваться Перро и Легрейд, которые вели борьбу и год назад. Я бы сказал, что очень серьезными претендентами будут Ботн и Джакомель, если итальянцу удастся решить все свои проблемы со здоровьем, которые у него были в прошлом году.

Еще одним претендентом на титул я бы назвал Самуэльсона, если ему удастся стабилизировать стрельбу, которая у него всегда была ахиллесовой пяткой, то у него вполне достаточные основания рассчитывать на реальную борьбу за Большой хрустальный глобус.

Другой швед, Мартин Понсилуома сейчас будет больше сфокусирован на личной жизни, потому что они вместе с Анной Эберг ждут первенца.

А вот Германия ждет прорыва от Филиппа Наврата, но я лично не слишком верю в немца на длинной дистанции. Сейчас Германия находится в очень серьезной пропасти: в прошлом году эта страна опозорилась, не выиграв ни одной гонки на этапах Кубка мира, ни у мужчин, ни у женщин. Это произошло впервые в истории проведения таких соревнований.

У женщин тоже нет явной фаворитки сезона. К списку главных претенденток я отнесу Лу Жанманно, Лизу Витоцци, Эльвиру Эберг и Жюлью Симон. Отдельно бы отметил реактивную Марен Киркейде, которую сейчас сравнивают с Турой Бергер. Сува Минкиннен и француженка Осеан Мишлон, которая вслух о себе заявила на Олимпийских играх, где фантастически выступала и продемонстрировала, на что она способна, когда находится в хорошей форме.

Украинский биатлон после тренерских перемен

Отдельно хотелось бы сказать об украинской команде, как мужской, так и женской. К сожалению, мы не вошли в десятку лучших команд в прошлом сезоне. Соответственно, только 4 спортсмена и 4 спортсменки будут участвовать в личных гонках.

У мужчин главный расчет на Дмитрия Пидручного и Виталия Мандзина. Надеюсь на дальнейший прогресс Богдана Борковского, у которого есть неплохие перспективы.

У женской команды более ровный состав, без ярко выраженных лидеров. Уже на первом этапе произошли сюрпризы в контексте отбора. Из-за проблем со здоровьем начало сезона пропускает последняя представительница золотого поколения Юлия Джима. Но благодаря хорошим выступлениям в предсезонных гонках шанс дебютировать на Кубке мира получила Татьяна Тарасюк.

Я думаю, что общая задача на сезон для обеих команд – это возвращение в топ-10 и возвращение квоты в 5 спортсменов. Также отмечу, что в обеих наших командах сменились главные тренеры: женскую команду сейчас возглавляет Оксана Хвостенко, а за мужчин теперь отвечает Сергей Семенов.

Ну и в заключение хорошая новость от Международного союза биатлонистов, который постановил, что в новом сезоне москалей и белорусов в мировом биатлоне не будет. Хочется выразить благодарность IBU за четкую позицию в этом вопросе.