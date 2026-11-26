Донецкий "Шахтер" потерпел поражение от стамбульского "Фенербахче" в поединке пятого тура основного этапа Лиги чемпионов-2026/27. Номинально домашняя игра для "горняков" прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась минимальным успехом турецкой команды.

Лига чемпионов. Основной этап. 5-й тур

"Шахтер" – "Фенербахче" – 0:1

Гол: Муричи, 56

Сейвы Ризныка и отмененный гол

Команда Арды Турана начала матч с контроля мяча и первых опасных моментов: уже на 2-й минуте Алиссон пытался перебросить Эдерсона, но мяч не попал в ворота. Позже опасно били Назарина и Марлон Гомес.

Однако на 17-й минуте "Фенербахче" ответил острой атакой. Муричи забил после прострела Актюркоглу и отскока от штанги, но гол отменили из-за фола нападающего.

Постепенно "Фенербахче" навязал прессинг и создал несколько опасных моментов: Муричи пробил головой выше ворот после углового, Ризнык парировал удар Гринвуда под ближнюю штангу, а на 41-й минуте голкипер "Шахтера" спас команду после выхода Айдина в штрафную площадку. На перерыв команды ушли при нулевом счете и равенстве по ударам (5:5).

Решающий удар Муричи

На 56-й минуте турецкий клуб все же открыл счет: Гринвуд пробил низом с правого фланга штрафной в дальний угол, Ризнык отбил мяч, а Муричи мгновенно сыграл на добивании.

После пропущенного гола "горняки" имели несколько возможностей отыграться. В частности, Назарина пробил из-за пределов штрафной под перекладину, но Эдерсон снова выручил "Фенербахче".

В концовке встречи Арда Туран выпустил на поле Изаки и Мейреллиша, однако донецкая команда так и не смогла пробить оборону соперника.

А "Фенербахче" имел отличный шанс забить второй гол. На 90+2-й минуте легендарный бельгиец Лукаку, вышедший на замену, мог окончательно снять все вопросы, оказавшись один на один с вратарем, но Ризнык мастерски выиграл эту дуэль.

"Горняки" потерпели третье подряд поражение в турнире. В общей таблице "Шахтер" выбыл из зоны выхода в плей-офф - сейчас он занимает 26-е место.

Следующий матч "Шахтер" проведет против словацкого "Слована" - 9 декабря в Братиславе.