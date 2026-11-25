Состоялись первые матчи среды в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов-2026/27. "Барселона" уверенно разобралась с "Сабахом" в Баку, а пражская "Славия", за которую выступает украинец Назар Домчак, потерпела досадное домашнее поражение от "Вильярреала".

Лига чемпионов. Основной этап. 5-й тур

"Сабах" – "Барселона" – 1:4

Голы: Микельс, 63 – Гордон, 31, 51, Адейеми, 55, Габриэл Жезус, 60

"Славия" – "Вильярреал" – 0:1

Гол: Бьюкенен, 62

"Барселона" без лидеров победила в Баку

Из-за далекого перелета на четыре тысячи километров наставник каталонцев Ханси Флик применил ротацию: Ямаль вообще не полетел на матч в Баку, а Рафинья и Кубарси остались в запасе. Несмотря на острые моменты хозяев в первом тайме, на 31-й минуте счет открыл Гордон, сыграв удачно на добивании.

После перерыва гости сняли все вопросы, забив трижды за девять минут: Гордон оформил дубль, а затем отличились Адейеми и Габриэл Жезус. Азербайджанцы ответили только голом престижа от Микельса после потери Фермина в центре поля.

"Барселона" набрала 12 очков и фактически гарантировала себе плей-офф, тогда как "Сабах" с тремя баллами остается среди аутсайдеров.

Поражение команды Домчака

Украинский вратарь "Славии" Назар Домчак попал в заявку на матч против "Вильярреала", но провел весь поединок в запасе. В первом тайме команды действовали осторожно, а рефери после просмотра ВАР отменил удаление игрока гостей Вейги.

Развязка наступила во второй половине встречи. На 62-й минуте мяч в ворота хозяев отправил Бьюкенен. На 80-й минуте пражане получили шанс спастись – арбитр назначил пенальти за фол против Новака, однако после просмотра ВАР отменил 11-метровый. В итоге "Вильярреал" удержал минимальную победу.