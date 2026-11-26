Донецький "Шахтар" зазнав поразки від стамбульського "Фенербахче" у поєдинку п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27. Номінально домашня гра для "гірників" пройшла у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершилася мінімальним успіхом турецької команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Ліга чемпіонів. Основний етап. 5-й тур

"Шахтар" – "Фенербахче" – 0:1

Гол: Мурічі, 56

Сейви Різника і скасований гол

Команда Арди Турана почала поєдинок із контролю м'яча та перших моментів: вже на 2-й хвилині Аліссон перекидав Едерсона, але м'яч не влучив у ворота, а згодом небезпечно пробивали Назарина та Марлон Гомес.

Проте на 17-й хвилині "Фенербахче" гостро відповів. Мурічі забив після прострілу Актюркоглу та відскоку від стійки, проте взяття воріт скасували через фол нападника.

Поступово "Фенербахче" нав'язав пресинг і створив кілька гострих нагод: Мурічі пробивав головою вище воріт після кутового, Різник парирував удар Грінвуда під ближню стійку, а на 41-й хвилині воротар "Шахтаря" врятував команду після виходу Айдіна в штрафний майданчик. На перерву команди пішли за нулів, маючи паритет за ударами (5:5).

Вирішальний удар Мурічі

На 56-й хвилині турецький клуб таки відкрив рахунок: Грінвуд пробив низом із правого флангу штрафного в дальній кут, Різник відбив м'яч, а Мурічі миттєво зіграв на добиванні.

Після пропущеного голу "гірники" мали кілька нагод відігратися – зокрема Назарина пробивав з-за меж штрафного під поперечину, але Едерсон знову виручив "Фенербахче".

Наприкінці зустрічі Арда Туран кинув у Ізакі та Мейрелліша, проте донеччани так і не пробили оборону суперника.

Натомість "Фенербахче" мав чудову нагоду забити вдруге. На 90+2-й хвилині легендарний бельгієць Лукаку, який вийшов на заміну, міг остаточно зняти всі питання, опинившись віч-на-віч із воротарем, але Різник майстерно виграв цю дуель.

"Гірники" зазнали третьої поспіль поразки в турнірі. У загальній таблиці "Шахтар" вибув з прохідної зони плей-офф - наразі він перебуває на 26-му місці.



Наступний матч "Шахтар" проведе проти словацького "Слована" - 9 грудня у Братиславі.