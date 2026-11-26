В центральном матче регулярного чемпионата Украины по хоккею встретились лидеры турнирной таблицы - "Одещина" и "Кременчуг". Поединок завершился волевой победой хозяев в овертайме (3:2), а решающий эпизод встречи оказался максимально необычным.

Отыгрались со счета 0:2

Гости уверенно провели первые два периода и создали преимущество в две шайбы: в стартовой двадцатиминутке отличился Дмитрий Попережай, а в конце второго периода Егор Абаджян реализовал большинство.

Однако в начале третьего периода "Одещина" быстро вернулась в игру. Сначала Артем Целогородцев сократил отставание, а затем Илья Щербак в большинстве сравнял счет и перевел встречу в овертайм.

Курьезный гол в пустые ворота

Развязка матча получилась неожиданной. Победную шайбу "Одещина" забросила со своей половины площадки в пустые ворота соперника.

Судя по эпизоду, хоккеисты "Кременчуга" остановились, услышав свисток арбитра, и фактически выключились из игры. Голкипер покинул ворота, чем и воспользовался соперник. В то же время игроки "Одещины" продолжали борьбу и довели атаку до результативного броска.

Гости пытались оспорить эпизод у арбитра, однако это не изменило решения. Решающую шайбу записали на счет Расима Абдуллаева.

Чемпионат Украины по хоккею. Регулярный сезон

"Одещина" – "Кременчуг" – 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – Попережай (Кругляков), 02:41, 0:2 – Абаджян (Матусевич, бол.), 39:49, 1:2 – Целогородцев (Дуюн), 43:41, 2:2 – Щербак (Абдуллаев, Крикля), 45:04, 3:2 – Абдуллаев (ОТ).

Турнирное положение в чемпионате

Благодаря этой победе "Одещина" закрепилась на первом месте в турнирной таблице с 23 очками, опережая "Кременчуг" (19 баллов) на четыре пункта. Далее расположились "Шершни" (16), "Сокол" (16) и "Днепр" (4).