14-й тур Украинской Премьер-лиги сезона-2026/27 растянется на четыре дня и предложит болельщикам восемь матчей. Среди главных событий – встреча "Карпат" с "Полесьем", матч "Динамо" против "Черноморца", а также противостояние "Шахтера" и "Буковины". Лидер чемпионата проведет свой матч в понедельник, 30 ноября.

14-й тур УПЛ: расписание матчей

Восемь матчей 14-го тура пройдут с пятницы по понедельник. Программу откроет встреча "Левого Берега" и "Колоса", а завершится игровая неделя противостоянием "Шахтера" с "Буковиной" на "Арене Львов".

Особое внимание привлекает воскресный матч во Львове, где "Карпаты" будут принимать "Полесье". Житомиряне продолжают борьбу за лидерство, а львовяне входят в группу ближайших преследователей.

Расписание матчей 14-го тура УПЛ (инфографика: Sport RBC.UA)

"Левый Берег" – "Колос"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Левого Берега": 0

Победа "Колоса": 1 матч

Ничья: 1 матч

: победа "Левого Берега" – 2.58; ничья – 3.28; победа "Колоса" – 2.96.

"Левый Берег" подходит к матчу в непростом турнирном положении. После 12 поединков команда имеет десять очков и находится в нижней части таблицы. В предыдущем туре киевляне сыграли вничью с "Шахтером" (1:1), отобрав очки у лидера чемпионата. В то же время безвыигрышная серия команды в УПЛ остается продолжительной.

"Колос" имеет 15 очков после 11 матчей и занимает место в середине таблицы. В предыдущем туре ковалевцы одолели "Харьков" (2:1), прервав победную серию соперника. У команды Руслана Костышина есть возможность укрепить свои позиции и приблизиться к группе лидеров.

"Оболонь" – "Заря"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Оболони": 0

Победа "Зари": 3

Ничья: 3

: победа "Оболони" – 3.40; ничья – 3.50; победа "Зари" – 2.12.

"Оболонь" находится среди аутсайдеров чемпионата. После 12 матчей у команды восемь очков. В предыдущем туре подопечные Александра Антоненко уступили "Динамо" в результативном столичном дерби (2:4). Перед этим "пивовары" сыграли вничью с "Левым Берегом" (1:1). Правда, киевлянам в этой игре не поможет Сергей Суханов, который пропустит этот тур из-за одноматчевой дисквалификации.

"Заря" имеет 18 очков после 13 поединков и занимает седьмое место. Луганчане неудачно провели предыдущий тур, уступив "Карпатам" (0:1). Это поражение стало еще одним поводом для команды Виктора Скрипника улучшить результаты и возвратиться к борьбе за места в верхней части таблицы.

Еще одна деталь: эта игра состоится не на стадионе "Оболонь" в Киеве, а на стадионе "Колос" в Ковалевке.

"Динамо" – "Черноморец"

История встреч в УПЛ: 55 матчей

Победа "Динамо": 39 матчей

Победа "Черноморца": 7 матчей

Ничья: 9 матчей

: победа "Динамо" – 1.20; ничья – 6.66; победа "Черноморца" – 15.00.

Киевляне подходят к домашнему матчу на фоне результативной победы над "Оболонью" (4:2). "Динамо" имеет 26 очков после 12 матчей и занимает третье место. Отставание от лидера "Шахтера" составляет четыре балла, хотя дончане провели на один матч больше.

"Черноморец" переживает более сложный сезон. Одесситы набрали девять очков в 12 матчах и находятся в нижней части турнирной таблицы. В предыдущем туре команда уступила "Эпицентру" (0:1), а перед этим проиграла "Кудровке" (0:1).

В этой игре "Динамо" все еще не поможет Андрей Ярмоленко – это будет последний матч дисквалификации за удаление в игре с "Кривбассом". Возможно, именно в матче с "Черноморцем" состоится возвращение на поле Виталия Буяльского, из-за травмы не игравшего с конца августа. На матч предыдущего тура против "Оболони" Буяльский попал в заявку своей команды, но так и не вышел на поле.

"Эпицентр" – ЛНЗ

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Эпицентра": 0

Победа ЛНЗ: 2

Ничья: 0

: победа "Эпицентра" – 4.20; ничья – 3.60; победа ЛНЗ – 1.84.

"Эпицентр" постепенно пытается выбраться из нижней части турнирной таблицы. После 13 матчей у команды 13 очков. В предыдущем туре каменчане одержали важную выездную победу над "Черноморцем" (1:0), прервав серию неудачных результатов. Теперь подопечные Сергея Нагорняка попытаются закрепить положительную тенденцию.

ЛНЗ имеет 19 очков после 12 игр и занимает шестое место. Черкасцы в предыдущем туре сыграли вничью с "Полисьем" (1:1), причем смогли отобрать очки у одного из претендентов на чемпионство. Команда Виталия Пономарева остается конкурентом по борьбе за еврокубковые позиции.

Для обоих соперников этот матч будет иметь важное турнирное значение: ЛНС стремится не отпускать группу лидеров, а "Эпицентр" – удалиться от зоны вылета.

"Кривбасс" – "Верес"

История встреч в УПЛ: 14 матчей

Победа "Кривбасса": 7

Победа "Вереса": 3

Ничья: 4

: победа "Кривбасса" - 2.08; ничья – 3.66; победа "Вереса" - 3.25.

"Кривбасс" остается одним из главных неудачников первой части сезона. У Криворожцев семь очков после десяти матчей и находятся на последней строчке таблицы. Не помог и перенесенный матч против ФК "Харьков", доигранный на этой неделе.

"Верес" также переживает непростой период. У ровенчан есть девять очков после 13 матчей. В предыдущем туре команда уступила "Буковине" (1:3), а ее проигрышная серия в чемпионате продолжилась.

Фактически этот матч является лобовым столкновением команд, ведущих борьбу за выживание в УПЛ.

"Карпаты" – "Полесье"

История встреч в УПЛ: 4 матча

Победа "Карпат": 0

Победа "Полесья": 3

Ничья: 1

: победа "Карпат" – 3.75; ничья – 4.00; победа "Полесья" – 1.84.

Это одно из центральных противостояний 14-го тура. "Карпаты" имеют 22 очка после 12 матчей и занимают четвертое место. Львовяне в предыдущем туре одолели "Зарю" (1:0), продемонстрировав способность успешно противостоять прямым конкурентам. Команда продолжает борьбу за места в верхней части таблицы.

"Полесье" остается одним из главных претендентов на чемпионство. Житомиряне набрали 29 очков после 12 поединков и отстают от лидера "Шахтера" всего на один балл. В предыдущем туре команда Руслана Ротаня сыграла вничью с ЛНЗ (1:1), упустив возможность возглавить чемпионат.

Матч во Львове станет серьезной проверкой обеих команд. "Карпаты" стремятся приблизиться к тройке лидеров, а "Полесье" не может позволить себе терять очки в чемпионской гонке.

"Кудровка" – "Харьков"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Кудровки": 0

Победа "Харькова": 1

Ничья: 1

: победа "Кудровки" – 7.50; ничья – 5.00; победа "Харькова" – 1.37.

У "Кудровки" есть в активе восемь очков после 12 матчей – она находится среди аутсайдеров чемпионата. В предыдущем туре команда одержала победу над "Кривбассом" (1:0), хотя встреча была прервана. Ранее подопечные команды также побеждали "Черноморец" (1:0), но уступали "Карпатам" (0:5).

"Харьков" проводит один из лучших отрезков среди участников УПЛ. Команда имеет 24 очка после 11 матчей и занимает четвертое место. На этой неделе положительные эмоции команде Младена Бартуловича добавила яркая победа над "Кривбассом" в перенесенном матче 6-го тура.

"Шахтер" – "Буковина"

История встреч в УПЛ: 4 матча

Победа "Шахтера": 3

Победа "Буковины": 0

Ничья: 1

: победа "Шахтера" – 1.26; ничья – 6.00; победа "Буковины" – 9.50.

"Шахтер" подходит к матчу в статусе лидера чемпионата. После 13 поединков у команды 30 очков. В предыдущем туре дончане не смогли победить "Левый Берег" (1:1), потеряв очки в борьбе за чемпионство. Перед этим "горняки" сыграли вничью с "Динамо" (0:0). Вместе с поражениями в Лиге чемпионов от "Спортинга" (0:1) и "Фенербахче" (0:1), команда Арда Турана имеет безутешную серию из четырех матчей без побед.

"Буковина" имеет 16 очков после 13 матчей и занимает восьмое место. Черновчане удачно провели предыдущий тур, одолев "Верес" (3:1). Команда также недавно победила "Левый Берег" (3:0) в перенесенном матче.

Главный тренер "Буковины" Сергей Шищенко несколько лет назад обыгрывал "Шахтер" во главе "Полесья". В этом же сезоне "Буковина" нанесла болезненное поражение "Динамо" (3:0). Следующая встреча черновчан с "Шахтером" обещает быть интересной.

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