14-й тур Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27 розтягнеться на чотири дні та запропонує вболівальникам вісім поєдинків. Серед головних подій – зустріч "Карпат" із "Поліссям", матч "Динамо" проти "Чорноморця", а також протистояння "Шахтаря" та "Буковини". Лідер чемпіонату проведе свій поєдинок у понеділок, 30 листопада.
Sport RBC.UA за підтримки стратегічного партнера УПЛ BETKING розповідає про всі поєдинки 14-го туру чемпіонату України.
Вісім матчів 14-го туру відбудуться з п'ятниці до понеділка. Програму відкриє зустріч "Лівого Берега" та "Колоса", а завершиться ігровий тиждень протистоянням "Шахтаря" з "Буковиною" на "Арені Львів".
Особливу увагу привертає недільний матч у Львові, де "Карпати" прийматимуть "Полісся". Житомиряни продовжують боротьбу за лідерство, а львів'яни входять до групи найближчих переслідувачів.
Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі
Перемога "Лівого Берега": 0
Перемога "Колоса": 1 матч
Нічия: 1 матч
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Лівого Берега" – 2.58; нічия – 3.28; перемога "Колоса" – 2.96.
"Лівий Берег" підходить до матчу в непростому турнірному становищі. Після 12 поєдинків команда має десять очок і перебуває в нижній частині таблиці. У попередньому турі кияни зіграли внічию із "Шахтарем" (1:1), відібравши очки в лідера чемпіонату. Водночас безвиграшна серія команди в УПЛ залишається тривалою.
"Колос" має 15 очок після 11 матчів і посідає місце в середині таблиці. У попередньому турі ковалівці здолали "Харків" (2:1), перервавши переможну серію суперника. Команда Руслана Костишина має можливість зміцнити свої позиції та наблизитися до групи лідерів.
Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів
Перемога "Оболоні": 0
Перемога "Зорі": 3
Нічия: 3
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Оболоні" – 3.40; нічия – 3.50; перемога "Зорі" – 2.12.
"Оболонь" перебуває серед аутсайдерів чемпіонату. Після 12 матчів у команди вісім очок. У попередньому турі підопічні Олександра Антоненка поступилися "Динамо" в результативному столичному дербі (2:4). Перед цим "пивовари" зіграли внічию з "Лівим Берегом" (1:1). Щоправда, киянам у цій грі не допоможе Сергій Суханов, який пропустить цей тур через одноматчеву дискваліфікацію.
"Зоря" має 18 очок після 13 поєдинків і посідає сьоме місце. Луганці невдало провели попередній тур, поступившись "Карпатам" (0:1). Ця поразка стала ще одним приводом для команди Віктора Скрипника покращити результати та повернутися до боротьби за місця у верхній частині таблиці.
Ще одна деталь: ця гра відбудеться не на стадіоні "Оболонь" у Києві, а на стадіоні "Колос" у Ковалівці.
Історія зустрічей в УПЛ: 55 матчів
Перемога "Динамо": 39 матчів
Перемога "Чорноморця": 7 матчів
Нічия: 9 матчів
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Динамо" – 1.20; нічия – 6.66; перемога "Чорноморця" – 15.00.
Кияни підходять до домашнього матчу на тлі результативної перемоги над "Оболонню" (4:2). "Динамо" має 26 очок після 12 матчів і посідає третє місце. Відставання від лідера "Шахтаря" становить чотири бали, хоча донеччани провели на один матч більше.
"Чорноморець" переживає значно складніший сезон. Одесити набрали дев'ять очок у 12 матчах і перебувають у нижній частині турнірної таблиці. У попередньому турі команда поступилася "Епіцентру" (0:1), а перед цим програла "Кудрівці" (0:1).
У цій грі "Динамо" все ще не допоможе Андрій Ярмоленко – це буде останній матч його дискваліфікації за видалення в грі із "Кривбасом". Можливо, саме в матчі з "Чорноморцем" відбудеться повернення на поле Віталія Буяльського, який через траму не грав з кінця серпня. На матч попереднього туру проти "Оболоні" Буяльський потрапив до заявки своєї команди, але так і не вийшов на поле.
Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі
Перемога "Епіцентра": 0
Перемога ЛНЗ: 2
Нічия: 0
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Епіцентра" – 4.20; нічия – 3.60; перемога ЛНЗ – 1.84.
"Епіцентр" поступово намагається вибратися з нижньої частини турнірної таблиці. Після 13 матчів у команди 13 очок. У попередньому турі кам'янчани здобули важливу виїзну перемогу над "Чорноморцем" (1:0), перервавши серію невдалих результатів. Тепер підопічні Сергія Нагорняка спробують закріпити позитивну тенденцію.
ЛНЗ має 19 очок після 12 ігор і посідає шосте місце. Черкасці у попередньому турі зіграли внічию з "Поліссям" (1:1), причому змогли відібрати очки в одного з претендентів на чемпіонство. Команда Віталія Пономарьова залишається конкурентом у боротьбі за єврокубкові позиції.
Для обох суперників цей матч матиме важливе турнірне значення: ЛНЗ прагне не відпускати групу лідерів, а "Епіцентр" – віддалитися від зони вильоту.
Історія зустрічей в УПЛ: 14 матчів
Перемога "Кривбаса": 7
Перемога "Вереса": 3
Нічия: 4
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Кривбаса" – 2.08; нічия – 3.66; перемога "Вереса" – 3.25.
"Кривбас" залишається одним із головних невдах першої частини сезону. Криворіжці мають сім очок після десяти матчів і перебувають на останній сходинці таблиці. Не допоміг і перенесений матч проти ФК "Харків", який дограли цього тижня.
"Верес" також переживає непростий період. Рівняни мають дев'ять очок після 13 матчів. У попередньому турі команда поступилася "Буковині" (1:3), а її програшна серія в чемпіонаті продовжилася.
Фактично, цей матч є лобовим зіткненням команд, які ведуть боротьбу за виживання в УПЛ.
Історія зустрічей в УПЛ: 4 матчі
Перемога "Карпат": 0
Перемога "Полісся": 3
Нічия: 1
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Карпат" – 3.75; нічия – 4.00; перемога "Полісся" – 1.84.
Це одне з центральних протистоянь 14-го туру. "Карпати" мають 22 очки після 12 матчів і посідають четверте місце. Львів'яни у попередньому турі здолали "Зорю" (1:0), продемонструвавши здатність успішно протистояти прямим конкурентам. Команда продовжує боротьбу за місця у верхній частині таблиці.
"Полісся" залишається одним із головних претендентів на чемпіонство. Житомиряни набрали 29 очок після 12 поєдинків і відстають від лідера "Шахтаря" лише на один бал. У попередньому турі команда Руслана Ротаня зіграла внічию з ЛНЗ (1:1), втративши можливість очолити чемпіонат.
Матч у Львові стане серйозною перевіркою для обох команд. "Карпати" прагнуть наблизитися до трійки лідерів, а "Полісся" не може дозволити собі втрачати очки в чемпіонській гонці.
Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі
Перемога "Кудрівки": 0
Перемога "Харкова": 1
Нічия: 1
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Кудрівки" – 7.50; нічия – 5.00; перемога "Харкова" – 1.37.
"Кудрівка" має в активі вісім очок після 12 матчів і перебуває серед аутсайдерів чемпіонату. У попередньому турі команда здобула перемогу над "Кривбасом" (1:0), хоча зустріч була перервана. Раніше підопічні команди також перемагали "Чорноморець" (1:0), але поступалися "Карпатам" (0:5).
"Харків" проводить один із найкращих відрізків серед учасників УПЛ. Команда має 24 очки після 11 матчів і посідає четверте місце. Цього тижня позитивних емоцій команді Младена Бартуловича додала яскрава перемога над "Кривбасом" у перенесеному матчі 6-го туру.
Історія зустрічей в УПЛ: 4 матчі
Перемога "Шахтаря": 3
Перемога "Буковини": 0
Нічия: 1
Коефіцієнти від BETKING: перемога "Шахтаря" – 1.26; нічия – 6.00; перемога "Буковини" – 9.50.
"Шахтар" підходить до матчу в статусі лідера чемпіонату. Після 13 поєдинків у команди 30 очок. У попередньому турі донеччани не змогли перемогти "Лівий Берег" (1:1), втративши очки в боротьбі за чемпіонство. Перед цим "гірники" зіграли внічию з "Динамо" (0:0). Разом з поразками у Лізі чемпіонів від "Спортінга" (0:1) та "Фенербахче" (0:1), команда Арда Турана має невтішну серію з чотирьох матчів без перемог.
"Буковина" має 16 очок після 13 матчів і посідає восьме місце. Чернівчани вдало провели попередній тур, здолавши "Верес" (3:1). Команда також нещодавно перемогла "Лівий Берег" (3:0) у перенесеному матчі.
Головний тренер "Буковини" Сергій Шищенко кілька років тому обігрував "Шахтар" на чолі "Полісся". Цього ж сезону "Буковина" завдала болючої поразки "Динамо" (3:0). Відтак прийдешня зустріч чернівчан із "Шахтарем" обіцяє бути цікавою.
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