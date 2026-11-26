Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Група I, 7-й тур

Португалія – Україна – 95:90 (25:25, 17:23, 28:19, 25:23)

Гойдалки у першій половині

Перед цим матчем збірна України очолювала турнірну таблицю групи I, розпочавши другий раунд кваліфікації з перемог над Грецією (82:76) та Чорногорією (98:89). Португалія підходила до гри на четвертій позиції.

Збірна України розпочала матч у такому складі: Олександр Ковляр, Максим Шульга, Олександр Липовий, В'ячеслав Бобров та Дмитро Скапінцев.

Зустріч розпочалася у рівній боротьбі. Українці стартували влучанням Олександра Липового, а згодом обмінялися із суперниками дальніми кидками – влучали Олександр Ковляр, Максим Шульга та той-таки Липовий. Протягом першої чверті жодній із команд не вдавалося відірватися в рахунку: на останніх хвилинах "синьо-жовті" вийшли вперед після проходу Шульги, але точні штрафні Дельгадо зрівняли рахунок перед першою перервою – 25:25.

У другій чверті гойдалки продовжилися. Господарі двічі поспіль влучили з периметра, проте українці відповіли результативними діями Дмитра Скапінцева під кільцем, триочковим Олександра Кобзистого на останній секунді володіння та швидкими атаками Ковляра.

Вирішальним у першій половині став відрізок наприкінці другої десятихвилинки, коли збірна України видала потужний спурт. Штрафні від Данііла Шеліста, Єгора Сушкіна та Максима Шульги, а також влучні атаки Шульги та Скапінцева у фарбі дозволили гостям відірватися на вісім очок. Лише під саму сирену Дельгадо скоротив відставання португальців. Підсумок першої половини – 48:42 на користь України.

Провал на старті третьої чверті та спроба камбеку

Одразу після великої перерви португальці перехопили ініціативу та здійснили потужний ривок 11:0. Загальний рахунок став - 53:48 на їхню користь.

Збірна України вирівняла гру завдяки результативним діям Олександра Кобзистого, Дмитра Скапінцева та Максима Шульги, а на останній хвилині триочковий Олександра Ковляра скоротив відставання до мінімуму — 68:67. Проте за секунду до сирени гості втратили концентрацію в захисті й дозволили Бріто забити з-під кільця, пішовши на заключну чверть за рахунку 70:67 на користь господарів.

У заключній десятихвилинці "синьо-жовті" зуміли переламати хід зустрічі: після результативних дій Ростислава Новицького, відкритої трійки Шульги та проходу Ковляра Україна вийшла вперед - 80:75. Однак втримати перевагу не вдалося. За рахунку 84:84 ключову роль відіграв Лісбоа, який потягнув атаку португальців і холоднокровно реалізував штрафні на останніх хвилинах. Дальнє влучання Артема Ковальова на останній секунді лише скоротило підсумкову різницю - 95:90 на користь Португалії.

Найрезультативнішими гравцями у складі української команди стали Максим Шульга та Олександр Ковляр, які набрали по 18 очок. При цьому саме Шульга продемонстрував найкращі комплексні показники, додавши до свого активу 5 підбирань та 7 результативних передач. Також двозначну результативність показали Дмитро Скапінцев (14 очок + 5 підбирань) та Олександр Кобзистий (11 очок).

Що означає результат та що далі для України

Поразка у матчі проти Португалії відкинула "синьо-жовтих" на третє місце в групі I. За підсумками паралельних поєдинків збірні Іспанії та Грузії мають у своєму активі по 15 очок, тоді як в України та Португалії – по 14.

У листопадовому ігровому вікні збірна України проведе ще один матч – проти Чорногорії. Поєдинок відбудеться у неділю, 29 листопада, початок о 18:30 за київським часом.