Слідча поліції з Полтавської області Ярослава Кремель стала срібною призеркою чемпіонату світу з гирьового спорту, що відбувся у латвійській Ризі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на МВС України .

Шлях до "срібла"

Світова першість проходила з 14 по 18 листопада та зібрала понад 600 спортсменів із 31 країни світу. У складі офіційної делегації національної збірної України виступила слідча відділу № 3 міста Карлівка Полтавського районного управління поліції Ярослава Кремель.

Українка змагалася серед юніорок у ваговій категорії до 58 кг. У вправі "ривок" вона зафіксувала 73 підйоми 24-кілограмової гирі, що дозволило їй здобути срібну медаль чемпіонату світу.

Ярослава Кремель під час змагань (фото: МВС України)

Тренування між службовими змінами

За словами Ярослави, найважчим етапом став не сам виступ у Латвії, а процес підготовки, адже інтенсивні тренування доводилося поєднувати зі службою в поліції. На турнірі суперниці також не залишали часу на перепочинок, тож доводилося максимально мобілізувати сили для збереження темпу.

Попри здобуте "срібло", спортсменка вже визначила нову ціль – повернутися на світову першість наступного року за золотою медаллю.

У спортивній скарбничці Ярослави вже є кілька вагомих відзнак. Цього року вона здобула "золото" Відкритого Кубка МВС України з гирьового спорту та "бронзу" Всеукраїнських змагань "Сильна Україна".