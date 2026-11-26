Голкіпер донецького "Шахтаря" Дмитро Різник отримав індивідуальне визнання від УЄФА за підсумками п'ятого туру Ліги чемпіонів. Два порятунки українця у поєдинку з турецьким "Фенербахче" потрапили до добірки найкращих сейвів ігрового дня.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як Різник рятував у грі з "Фенербахче"

У матчі середи, 25 листопада, "Шахтар" поступився "Фенербахче" з рахунком 0:1.

Прес-служба УЄФА відзначила два епізоди за участю українського воротаря:

Перший сейв Різник здійснив після виходу сам на сам Огуза Айдина. Голкіпер "гірників" вчасно скоротив кут обстрілу та зумів відбити удар турецького футболіста.

Другий епізод стався наприкінці зустрічі. Цього разу перед воротарем "Шахтаря" опинився нападник Ромелу Лукаку, який також намагався переграти українця віч-на-віч. Однак Різник знову виграв дуель.

Загалом у поєдинку 27-річний голкіпер здійснив чотири сейви. Гра з "Фенербахче" стала для нього 19-ю у складі "Шахтаря" в усіх турнірах сезону-2026/27. У цих поєдинках він пропустив 11 м'ячів і дев'ять разів відіграв на нуль.

Окрім українця, до добірки найкращих порятунків ігрового дня потрапили Любомир Белко ("Вікінг"), Матвєй Сафонов (ПСЖ), Денніс Займен ("Штутгарт") та Стас Покатилов ("Сабах").

Турнірне становище "Шахтаря"

Індивідуальне визнання воротаря відбулося на тлі невдалого результату його команди. Поразка від "Фенербахче" стала для "Шахтаря" третьою поспіль у Лізі чемпіонів. У турнірній таблиці основного етапу "гірники" опустилися на 26-те місце та наразі перебувають поза зоною стикових матчів плей-офф.

Наступний поєдинок у єврокубку команда Арди Турана проведе 9 грудня на виїзді проти братиславського "Слована". У складі словацького клубу виступають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич.