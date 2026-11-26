Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран підбив підсумки матчу п’ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів проти "Фенербахче". Турецький фахівець визнав, що донеччани припускалися помилок під час розіграшу м’яча, не завжди могли знайти вільних партнерів та втрачали впевненість після успішних атак суперника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Арди Турана на офіційному сайті ФК "Шахтар".

Туран визнав проблеми "Шахтаря" під пресингом

Арда Туран привітав "Фенербахче" з перемогою, відзначивши, що турецький клуб краще діяв у низці ігрових аспектів. За словами наставника, його команда часто запізнювалася з рішеннями, не могла знайти варіанти розвитку атак та припускалася помилок у передачах.

Тренер наголосив, що "Шахтар" є молодою командою, яка має потенціал, але такі матчі стають важливим досвідом для її розвитку.

"На полі вони в певних аспектах діяли краще за нас. Ми часто не встигали вступати в боротьбу, запізнювалися з пошуком варіантів продовження атаки та припускалися багатьох помилок у передачах під час розіграшу м’яча", - сказав Туран.

"Я ніколи не здавався й не збираюся робити це зараз"

Попри невдалий результат, наставник донеччан не втрачає віри у шанси команди. Він зазначив, що "Шахтар" ще може набрати достатню кількість очок у наступних матчах, щоб залишитися в боротьбі за плейоф.

Туран наголосив, що не збирається шукати виправдань, навіть з огляду на молодість футболістів та їхній невеликий досвід виступів на такому рівні.

"Якщо в наступних матчах ми наберемо шість або п’ять очок, то продовжимо боротися. Завжди кажу, що в нас команда, яка здатна грати проти будь-якого суперника в будь-якій точці світу", - заявив головний тренер "гірників".

Туран пояснив, чому "Шахтар" втратив упевненість

Наставник донеччан вважає, що на такому рівні одного лише фізичного потенціалу та бажання боротися недостатньо. Важливими є досвід, майстерність та здатність ухвалювати правильні рішення під тиском.

Туран відзначив, що у складі "Фенербахче" є футболісти, які вже досягали значних успіхів у кар’єрі, зокрема вигравали чемпіонат світу. Натомість його команда лише починає освоюватися на такому рівні.

За словами тренера, після кількох успішних довгих передач на Ведата Мурікі футболісти "Шахтаря" почали занадто рано відходити назад, що створювало простір між лініями. Також донеччани не завжди правильно діяли під час високого пресингу суперника та не використовували довгі передачі, щоб розтягнути оборону.

Туран визнав, що після кількох успішних переходів "Фенербахче" з оборони в атаку його команда втратила впевненість і почала частіше обирати неправильні рішення під час розвитку наступальних дій.

Водночас фахівець запевнив, що розуміє причини проблем і бачить, над чим потрібно працювати. Поразка від "Фенербахче" стала для "Шахтаря" уроком, який має допомогти молодій команді прогресувати та краще підготуватися до наступних матчів.