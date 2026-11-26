Київський "Сокіл" здобув перемогу над богуславськими "Шершнями" у матчі регулярного чемпіонату України з хокею. Столична команда виграла з рахунком 2:1.

Чемпіонат України з хокею

"Сокіл" - "Шершні" - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

"Сокіл" відкрив рахунок у другому періоді

Перший період матчу завершився без закинутих шайб. Рахунок у зустрічі відкрили кияни на 8-й хвилині другої двадцятихвилинки. Відзначився Володимир Мазур, якому асистували Тимченко та Чердак.

У третьому періоді "Сокіл" закріпив перевагу. Дмитро Жеребко після передачі Михайла Бурдакова закинув другу шайбу столичної команди та наблизив її до перемоги.

"Шершні" врятувалися від сухої поразки на останній секунді

Богуславська команда змогла відповісти лише наприкінці зустрічі. Шевченко закинув шайбу за секунду до фінальної сирени, встановивши остаточний рахунок – 2:1 на користь "Сокола".