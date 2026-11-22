"Кременчук" здобув домашню перемогу над лідером чемпіонату України з хокею "Одещиною". Господарі виграли з рахунком 5:2, а головним героєм зустрічі став Михайло Геворкян, який оформив дубль та результативну передачу. Завдяки цьому успіху кременчужани піднялися на друге місце в турнірній таблиці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як пройшов матч

Господарі активно розпочали зустріч і відкрили рахунок уже на восьмій хвилині. Микита Кругляков відзначився після передач Єгора Абаджяна та Тимофія Материкіна.

На 18-й хвилині Михайло Геворкян подвоїв перевагу "Кременчука". Йому асистували Юрій Мироненко та Кругляков.

На початку другої двадцятихвилинки господарі продовжили нарощувати перевагу. На 25-й хвилині Абаджян реалізував більшість після передач Дмитра Попережая та Богдана Панкова, зробивши рахунок 3:0.

Однак "Одещина" зуміла повернути інтригу. На 28-й хвилині Расім Абдуллаєв скоротив відставання, скориставшись чисельною перевагою.

На 33-й хвилині Дмитро Мосюк також відзначився в більшості, наблизивши гостей до суперника на відстань однієї шайби.

Проте розвинути успіх одеській команді не вдалося.

Уже на четвертій хвилині заключного періоду Геворкян вдруге вразив ворота гостей після передач Абаджяна та Панкова.

Остаточний рахунок на 56-й хвилині встановив Гліб Кривошапкін, якому асистував Геворкян.

"Кременчук" – "Одещина" – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайби: Кругляков (7:48), Геворкян (17:38, 43:01), Абаджян (24:13, більш.), Кривошапкін (55:17) – Абдуллаєв (27:31, більш.), Мосюк (32:25, більш.).

Дубль Геворкяна та статистика зустрічі

Михайло Геворкян став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши три очки за системою "гол+пас" (2+1).

Микита Кругляков також зробив вагомий внесок у перемогу, записавши до активу гол та результативну передачу.

Попри підсумковий рахунок, команди продемонстрували майже рівну гру за кількістю кидків у площину воріт. "Кременчук" завдав 24 кидки, тоді як "Одещина" – 25.

Обидві шайби гостей були закинуті в більшості. Одеська команда реалізувала дві з дев'яти спроб, а господарі – одну з дев'яти.

Водночас "Кременчук" заробив 43 штрафні хвилини проти 18 у суперника.

"Кременчук" наблизився до лідера чемпіонату

Перемога дозволила кременчужанам набрати 18 очок у десяти матчах і піднятися на другу сходинку турнірної таблиці.

Відставання від "Одещини", яка залишається лідером із 21 балом після 11 зустрічей, скоротилося до трьох очок. При цьому "Кременчук" має гру в запасі.

На третьому місці розташувалися "Богуславські Шершні" з 16 очками після десяти матчів.

Четверту позицію посідає київський "Сокіл", який набрав 13 балів у дев'яти зустрічах. Замикає таблицю "Дніпро" з чотирма очками після восьми поєдинків.