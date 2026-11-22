У межах 13-го туру української Прем'єр-ліги відбулися два видовищні поєдинки, які відзначилися високою результативністю, швидкими голами та несподіваними поворотами сюжету.

Шедевр п'ятою та дебютні голи

"Динамо" – "Оболонь" – 4:2

Голи: Кендзьора, 3, Мунгенге, 16, Огундана, 21, Шапаренко, 56 (з пенальті) – Сич, 24 (автогол), Полегенько, 90 (з пенальті)

Поєдинок ледь встиг стартувати, як уже на 3-й хвилині Кендзьора п'ятою ефектно переправив м'яч у сітку воріт "Оболоні" після подачі на ближню стійку. Невдовзі гру довелося зупинити через повітряну тривогу в столиці, а після поновлення зустрічі команди влаштували справжню гольову перестрілку.

На 16-й хвилині Мунгенге зіграв на добиванні після сейву Федорівського та подвоїв перевагу киян. Це був його довгоочікуваний перший гол за "Динамо". А на 21-й хвилині Огундана завершив простріл Ба з правого флангу – 3:0.

"Оболонь" швидко відповіла: на 24-й хвилині після навісу з лівого флангу та невдалого виходу Бущана м'яч рикошетом від Сича опинився у воротах "Динамо". До перерви рахунок більше не змінювався.

На початку другого тайму "Динамо" збільшило відрив після гри рукою Прокопенка у власному штрафному – Шапаренко чітко реалізував пенальті та відкрив лік забитим м'ячам у поточному сезоні. Згодом "Оболонь" могла скорочувати відставання, але Теслюк не влучив із вигідної позиції, а на 77-й хвилині Бущан видав розкішний сейв, після удару з кількох метрів.

У кінцівці зустрічі гості все ж забили вдруге: на 89-й хвилині Устименко обікрав суперників і змусив Бущана сфолити у штрафному майданчику, а Полегенько впевнено пробив з одинадцятиметрової позначки, встановивши підсумкові 4:2.

Камбек "Буковини" у Рівному

"Верес" – "Буковина" – 1:3

Голи: Пеньков, 22 (автогол) – Груша, 51, Підлепенець, 63, Кравчук, 64

В іншому матчі ігрового дня "Буковина" на виїзді переграла рівненський "Верес". Господарі, які прагнули перервати серію з п'яти поразок поспіль, вийшли вперед на 22-й хвилині завдяки курйозному автоголу голкіпера гостей Пенькова після влучання Гонсалвеша у стійку.

Однак після перерви підопічні Сергія Шищенка повністю перевернули хід гри. Спочатку Груша зрівняв рахунок на 51-й хвилині, а згодом гості забили двічі протягом однієї хвилини: на 63-й відзначився Підлепенець, а на 64-й – Кравчук.