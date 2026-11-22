Півзахисник львівських "Карпат" Ян Костенко прокоментував перемогу над луганською "Зорею" у 13-му турі УПЛ, де став автором єдиного голу. Футболіст розповів про сильний удар наприкінці гри, через який був змушений залишити поле.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на УПЛ ТБ .

Що сталося з Костенком

23-річний гравець приніс львів'янам важливу перемогу, однак наприкінці поєдинку зазнав ушкодження й залишив поле, тримаючись за ліву ногу. За словами самого футболіста, ситуація погіршилася під час останнього ігрового епізоду перед заміною.

"Мені влучили по нозі. А наприкінці матчу, коли я бив по м'ячу зовнішньою стороною стопи, її сильно роздуло. Усе було в крові. Не знаю, що саме сталося", – розповів Костенко.

Він зізнався, що після удару по м'ячу певний час узагалі не відчував ноги й не міг на неї наступити, але згодом біль трохи вщух.

"Чесно, не міг наступити на ногу, особливо після того, як вдарив по м'ячу в останньому моменті перед заміною. Просто потім не міг взагалі наступити на ногу. Там просто набрякло так все, і виглядає не дуже", – додав гравець.

Коментар Фернандеса

Головний тренер "Карпат" Фран Фернандес заявив, що остаточний діагноз Костенка поки невідомий, а станом гравця займаються клубні лікарі.

"Він зазнав ушкодження. Сподіваємося, що там нічого серйозного. Зараз його стан оцінюють лікарі. Ми схрещуємо пальці, сподіваючись, що все минулося", – зазначив наставник у коментарі клубній прес-службі.

Фернандес підкреслив, що Костенко приносить команді велику користь не лише голами, а й енергією на полі.

У нинішньому сезоні УПЛ на рахунку Костенка 6 забитих м'ячів і 3 асисти у 6-ти матчах. Сам гравець зазначив, що на початку сезону не ставив собі за мету очолити бомбардирську гонку, а прагнув викладатися на максимумі незалежно від позиції.