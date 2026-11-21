Львівські "Карпати" здобули історичну перемогу над луганською "Зорею" у матчі 13-го туру Української Прем'єр-ліги. Єдиний гол у зустрічі забив Ян Костенко, допомігши команді вперше обіграти суперника в чемпіонаті України та піднятися на четверту сходинку турнірної таблиці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Гол Костенка та скасоване взяття воріт

Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові розпочався з активних дій господарів. "Карпати" намагалися захопити ініціативу, однак луганці відповідали небезпечними контратаками.

Обидві команди регулярно доводили свої атаки до ударів, але відкрити рахунок вдалося лише на 32-й хвилині.

Амбросій Чачуа головою скинув м'яч на Яна Костенка, який переправив його у ворота "Зорі".

До перерви рахунок не змінився.

У другому таймі гості спробували відігратися і на 62-й хвилині навіть відправили м'яч у сітку воріт львів'ян. Пилип Будківський відзначився після атаки луганців, однак арбітри зафіксували положення поза грою та скасували гол.

Надалі "Зоря" продовжувала шукати можливості відновити рівновагу, проте господарі зберегли мінімальну перевагу до фінального свистка.

"Карпати" – "Зоря" – 1:0 (1:0) Гол: Костенко (32).

Історична перемога після 18 матчів без успіху

Ця перемога стала для "Карпат" першою в історії протистоянь із "Зорею" в чемпіонаті України.

До суботньої зустрічі львів'яни не могли обіграти луганців протягом 18 матчів поспіль. За цей час вони шість разів зіграли внічию та зазнали 12 поразок.

Історичний успіх прийшов у 19-му очному поєдинку.

Крім того, "Карпати" провели свій 280-й матч без пропущених голів у чемпіонаті України.

Ще одне досягнення стосується результативності на домашньому полі. Львів'яни забивають у дев'яти поспіль домашніх зустрічах УПЛ, відзначившись за цей період 19 разів.

"Зоря" втратила рекордну серію, "Карпати" увійшли до топ-4

Поразка у Львові перервала клубну рекордну серію "Зорі" з восьми виїзних матчів без поразок у чемпіонаті України.

Протягом цього відрізка луганці здобули п'ять перемог і тричі зіграли внічию.

Натомість "Карпати" завдяки трьом набраним очкам піднялися на четверте місце турнірної таблиці. Після 12 проведених матчів команда має 22 очки.

"Зоря" залишилася на сьомій позиції з 18 балами після 13 зустрічей.