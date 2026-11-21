У суботу відбулися ще п'ять матчів 11-го туру англійської Прем'єр-ліги. Найгучніший результат зафіксували в Лондоні, де "Челсі" зазнав розгромної поразки від "Лідса". Водночас "Тоттенгем" та "Борнмут" здобули сухі перемоги, а "Ковентрі" вирвав три очки наприкінці зустрічі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

"Челсі" розгромно програв "Лідсу"

Господарі відкрили рахунок на 25-й хвилині завдяки голу Еммануеля Емеги. Однак уже за три хвилини Ноа Окафор відновив рівновагу.

На початку другого тайму гості вийшли вперед. Домінік Калверт-Льюїн реалізував пенальті на 53-й хвилині, забивши свій 100-й гол на клубному рівні.

Невдовзі Окафор оформив дубль, збільшивши перевагу "Лідса" до двох м'ячів.

Остаточний рахунок у компенсований час встановив Бренден Ааронсон, довершивши розгром лондонців.

"Челсі" – "Лідс" – 1:4

Голи: Емега (25) – Окафор (28, 58), Калверт-Льюїн (53, пен.), Ааронсон (компенсований час).

"Тоттенгем" упевнено здолав "Іпсвіч"

Лондонці відкрили рахунок уже на 15-й хвилині. 18-річний Лука Вільямс-Барнетт, який уперше вийшов у стартовому складі команди в АПЛ, замкнув передачу Педро Порро.

Після перерви юний футболіст відзначився ще й результативною передачею. На 52-й хвилині він пройшов флангом і виконав простріл, який завершив точним ударом Домінік Соланке.

Надалі "Тоттенгем" контролював перебіг зустрічі та довів матч до перемоги.

"Тоттенгем" – "Іпсвіч" – 2:0

Голи: Вільямс-Барнетт (15), Соланке (52).

"Борнмут" перервав успішний відрізок "Ноттінгем Форест"

Господарі швидко захопили ініціативу в матчі проти "Ноттінгем Форест".

На 19-й хвилині Еванілсон відкрив рахунок після передачі Джеймса Гілла.

У компенсований до першого тайму час Джастін Клюйверт подвоїв перевагу господарів, замкнувши простріл Маркуса Таверньє.

Після перерви гостям не вдалося повернути інтригу. "Борнмут" утримав комфортну перевагу та довів зустріч до перемоги.

"Борнмут" – "Ноттінгем Форест" – 2:0

Голи: Еванілсон (19), Клюйверт (45+3).

"Ковентрі" вирвав перемогу над "Крістал Пелес"

Найбільш драматичним серед п'яти матчів стало протистояння "Ковентрі" та "Крістал Пелес".

Господарі повели вже на п'ятій хвилині після гола Тайво Авонії. Проте Єремі Піно швидко зрівняв рахунок.

На 30-й хвилині Тацухіро Сакамото знову вивів "Ковентрі" вперед, але ще до перерви Йорген Странд Ларсен відновив рівновагу – 2:2.

У другому таймі команди тривалий час не могли змінити рахунок.

Розв'язка настала на 85-й хвилині, коли футболіст гостей Двайт Макніл відправив м'яч у власні ворота. Цей автогол приніс "Ковентрі" три очки.

"Ковентрі" – "Крістал Пелес" – 3:2

Голи: Авонії (5), Сакамото (30), Макніл (85, автогол) – Піно (13), Странд Ларсен (45+1).

"Астон Вілла" не змогла зламати оборону "Сандерленда"

Єдиний матч із п'яти, в якому глядачі не побачили голів, відбувся в Бірмінгемі.

"Астон Вілла" намагалася використати перевагу домашнього поля, однак гості організовано діяли в обороні.

Попри спроби господарів знайти шлях до воріт суперника, "Сандерленд" зумів зберегти свої ворота недоторканими.

У підсумку команди розійшлися миром.

"Астон Вілла" – "Сандерленд" – 0:0