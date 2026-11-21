В субботу прошли еще пять матчей 11-го тура английской Премьер-лиги. Самый громкий результат зафиксировали в Лондоне, где "Челси" потерпел разгромное поражение от "Лидса". В то же время "Тоттенхэм" и "Борнмут" одержали сухие победы, а "Ковентри" вырвал три очка в конце встречи.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Эммануэля Эмеги. Однако уже через три минуты Ноа Окафор восстановил равновесие.
В начале второго тайма гости вышли вперед. Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти на 53-й минуте, забив свой 100-й гол на клубном уровне.
Вскоре Окафор оформил дубль, увеличив преимущество "Лидса" до двух мячей.
Окончательный счет в компенсированное время установил Бренден Ааронсон, завершив разгром лондонцев.
"Челси" – "Лидс" – 1:4
Голы: Эмега (25) – Окафор (28, 58), Калверт-Льюин (53, пен.), Ааронсон (компенсированное время).
Лондонцы открыли счет уже на 15-й минуте. 18-летний Лука Уильямс-Барнетт, впервые вышедший в стартовом составе команды в АПЛ, замкнул передачу Педро Порро.
После перерыва юный футболист отметился результативной передачей. На 52-й минуте он прошел по флангу и выполнил прострел, завершивший точным ударом Доминик Соланке.
В дальнейшем "Тоттенхэм" контролировал ход встречи и довел матч до победы.
"Тоттенхэм" – "Ипсвич" – 2:0
Голы: Уильямс-Барнетт (15), Соланке (52).
Хозяева быстро захватили инициативу в матче против "Ноттингем Форест".
На 19-й минуте Эванилсон открыл счет после передачи Джеймса Гилла.
В компенсированное к первому тайма время Джастин Клюйверт удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел Маркуса Тавернье.
После перерыва гостям не удалось вернуть интригу. "Борнмут" удержал комфортное преимущество и довел встречу до победы.
"Борнмут" – "Ноттингем Форест" – 2:0
Голы: Эванилсон (19), Клюйверт (45+3).
Наиболее драматичным среди пяти матчей стало противостояние "Ковентри" и "Кристалл Пелес".
Хозяева повели уже на пятой минуте после гола Тайво Авонии. Однако Иереми Пино быстро сравнял счет.
На 30-й минуте Тацухиро Сакамото снова вывел "Ковентри" вперед, но еще до перерыва Йорген Странд Ларсен восстановил равновесие - 2:2.
Во втором тайме команды долгое время не могли изменить счет.
Развязка наступила на 85-й минуте, когда футболист гостей Двайт Макнил отправил мяч в свои ворота. Этот автогол принес "Ковентри" три очка.
"Ковентри" – "Кристалл Пелес" – 3:2
Голы: Авонии (5), Сакамото (30), Макнил (85, автогол) – Пино (13), Странд Ларсен (45+1).
Единственный матч из пяти, в котором зрители не увидели головы, состоялся в Бирмингеме.
"Астон Вилла" пыталась использовать преимущество домашнего поля, но гости организованно действовали в обороне.
Несмотря на попытки хозяев найти путь к воротам соперника, Сандерленд сумел сохранить свои ворота нетронутыми.
В итоге команды разошлись миром.
"Астон Вилла" – "Сандерленд" – 0:0