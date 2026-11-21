В субботу прошли еще пять матчей 11-го тура английской Премьер-лиги. Самый громкий результат зафиксировали в Лондоне, где "Челси" потерпел разгромное поражение от "Лидса". В то же время "Тоттенхэм" и "Борнмут" одержали сухие победы, а "Ковентри" вырвал три очка в конце встречи.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Челси" разгромно проиграл "Лидсу"

Хозяева открыли счет на 25-й минуте благодаря голу Эммануэля Эмеги. Однако уже через три минуты Ноа Окафор восстановил равновесие.

В начале второго тайма гости вышли вперед. Доминик Калверт-Льюин реализовал пенальти на 53-й минуте, забив свой 100-й гол на клубном уровне.

Вскоре Окафор оформил дубль, увеличив преимущество "Лидса" до двух мячей.

Окончательный счет в компенсированное время установил Бренден Ааронсон, завершив разгром лондонцев.

"Челси" – "Лидс" – 1:4

Голы: Эмега (25) – Окафор (28, 58), Калверт-Льюин (53, пен.), Ааронсон (компенсированное время).

"Тоттенхэм" уверенно одолел "Ипсвич"

Лондонцы открыли счет уже на 15-й минуте. 18-летний Лука Уильямс-Барнетт, впервые вышедший в стартовом составе команды в АПЛ, замкнул передачу Педро Порро.

После перерыва юный футболист отметился результативной передачей. На 52-й минуте он прошел по флангу и выполнил прострел, завершивший точным ударом Доминик Соланке.

В дальнейшем "Тоттенхэм" контролировал ход встречи и довел матч до победы.

"Тоттенхэм" – "Ипсвич" – 2:0

Голы: Уильямс-Барнетт (15), Соланке (52).

"Борнмут" прервал успешный отрезок "Ноттингем Форест"

Хозяева быстро захватили инициативу в матче против "Ноттингем Форест".

На 19-й минуте Эванилсон открыл счет после передачи Джеймса Гилла.

В компенсированное к первому тайма время Джастин Клюйверт удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел Маркуса Тавернье.

После перерыва гостям не удалось вернуть интригу. "Борнмут" удержал комфортное преимущество и довел встречу до победы.

"Борнмут" – "Ноттингем Форест" – 2:0

Голы: Эванилсон (19), Клюйверт (45+3).

"Ковентри" вырвал победу над "Кристалл Пелес"

Наиболее драматичным среди пяти матчей стало противостояние "Ковентри" и "Кристалл Пелес".

Хозяева повели уже на пятой минуте после гола Тайво Авонии. Однако Иереми Пино быстро сравнял счет.

На 30-й минуте Тацухиро Сакамото снова вывел "Ковентри" вперед, но еще до перерыва Йорген Странд Ларсен восстановил равновесие - 2:2.

Во втором тайме команды долгое время не могли изменить счет.

Развязка наступила на 85-й минуте, когда футболист гостей Двайт Макнил отправил мяч в свои ворота. Этот автогол принес "Ковентри" три очка.

"Ковентри" – "Кристалл Пелес" – 3:2

Голы: Авонии (5), Сакамото (30), Макнил (85, автогол) – Пино (13), Странд Ларсен (45+1).

"Астон Вилла" не смогла сломить оборону "Сандерленда"

Единственный матч из пяти, в котором зрители не увидели головы, состоялся в Бирмингеме.

"Астон Вилла" пыталась использовать преимущество домашнего поля, но гости организованно действовали в обороне.

Несмотря на попытки хозяев найти путь к воротам соперника, Сандерленд сумел сохранить свои ворота нетронутыми.

В итоге команды разошлись миром.

"Астон Вилла" – "Сандерленд" – 0:0