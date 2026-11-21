"Манчестер Сіті" не зміг перемогти "Фулгем" у домашньому матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги. Зустріч завершилася з рахунком 1:1, а господарі продовжили безвиграшну серію до чотирьох поєдинків.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Скасований гол Голанда та порятунок "Сіті"

Гості несподівано відкрили рахунок уже на 16-й хвилині. Родріго Муніс завершив атаку лондонців точним ударом, вивівши свою команду вперед.

На 24-й хвилині Ерлінг Голанд відправив м'яч у ворота "Фулгема", однак арбітр скасував гол, зафіксувавши порушення правил проти голкіпера Бернда Лено, який уже контролював м'яч.

До перерви манчестерці так і не змогли відновити рівновагу.

У другому таймі господарі посилили тиск і на 58-й хвилині досягли свого. Після розіграшу кутового Елліот Андерсон підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та точним ударом із льоту зрівняв рахунок.

Наприкінці зустрічі обидві команди мали нагоди вирвати перемогу, проте більше голів глядачі не побачили.

"Манчестер Сіті" – "Фулгем" – 1:1 Голи: Андерсон (58) – Муніс (16).

Історична серія завершилася

До цього матчу "Манчестер Сіті" виграв у "Фулгема" 20 очних зустрічей поспіль у всіх турнірах.

Нічия на "Етіхаді" перервала цю серію, яка була рекордною для протистояння двох клубів в історії англійського футболу.

Водночас лондонці продовжили чекати на першу перемогу над манчестерцями з 2009 року.

Для "Манчестер Сіті" результат означає четвертий поспіль матч без перемоги в АПЛ. Команда Енцо Марески зупинила серію з трьох поразок, але знову втратила очки.