"Харківські Соколи" здобули розгромну перемогу над "Дніпром" у матчі регулярного чемпіонату Суперліги. Поєдинок, який відбувся в Києві, завершився з рахунком 90:64 на користь харків'ян.
Про результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.
Суперліга, регулярний чемпіонат
"Харківські Соколи" - "Дніпро" - 90:64 (21:12, 23:21, 25:16, 21:15)
Харків'яни активно розпочали зустріч і вже в середині першої чверті створили двозначний відрив - 15:5. "Дніпро" не зміг переломити хід гри, а "Соколи" продовжували контролювати ситуацію на майданчику.
Господарі виграли кожну з чотирьох чвертей, поступово збільшуючи перевагу та довівши матч до переконливої перемоги з різницею у 26 очок - 90:64.
Найрезультативнішими баскетболістами "Харківських Соколів" стали Єгор Сушкін та Олексій Соловйов, які записали до активу по 21 очку.
Особливо відзначився Соловйов, який після виклику до збірної України продемонстрував високу ефективність у дальніх кидках. Баскетболіст реалізував п'ять із шести спроб із-за триочкової лінії.
Після перемоги "Харківські Соколи" мають баланс 8 перемог і 3 поразки та посідають третє місце в турнірній таблиці. "Дніпро", попри невдалий матч, залишається лідером чемпіонату з шістьма перемогами у восьми зустрічах.
Водночас поразка з рахунком 64:90 стала для дніпрян найважчою у Суперлізі за останні п'ять років. Востаннє з більшою різницею команда програвала "Прометею" в сезоні-2021/22 - тоді виїзний матч завершився з рахунком 64:102.
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