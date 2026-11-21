Нападник "Баварії" та збірної Англії Гаррі Кейн вибув приблизно на три місяці через розрив зв'язки лівого гомілковостопного суглоба. Про терміни відновлення 33-річного футболіста повідомив спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберль.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на ESPN .

Кейн отримав травму в матчі проти "Кельна"

Форвард зазнав ушкодження в першому таймі матчу 12-го туру Бундесліги проти "Кельна". Поєдинок завершився нічиєю 1:1. Господарі відкрили рахунок завдяки голу Майкі Мура, а ще до перерви Натаніель Браун відновив паритет.

Травма Кейна сталася під час атаки "Баварії". Після подачі Майкла Олісе англієць намагався зіграти на добиванні, однак захисник "Кельна" Йоель Шмід випередив його та зіткнувся з лівою ногою нападника.

Кейн одразу схопився за щиколотку, а згодом попросив заміну. Після допомоги медичного персоналу він залишив поле, кульгаючи. На 20-й хвилині замість форварда вийшов Том Бішоф.

"Баварія" розраховує на три місяці без нападника

Обстеження виявило розрив синдесмотичної зв'язки лівого гомілковостопного суглоба. У клубі підтвердили, що футболіст не зможе виступати протягом найближчих кількох місяців.

Макс Еберль уточнив, що орієнтовний термін відновлення Кейна становить близько трьох місяців. Таким чином, мюнхенці втратили одного зі своїх ключових гравців на тривалий період сезону.

Які матчі пропустить Кейн

Через травму англієць, найімовірніше, не зіграє в решті поєдинків "Баварії" на груповому етапі Ліги чемпіонів. Також під питанням його участь у перших матчах плейоф єврокубка, запланованих на лютий.

Ушкодження може позначитися й на виступах Кейна за національну команду. Наприкінці березня збірна Англії має зустрітися з Норвегією у чвертьфіналі Ліги націй, але наразі невідомо, чи встигне нападник повернутися до цього поєдинку.

Перед міжнародною перервою Кейн забивав у переможних матчах англійців проти Іспанії та Хорватії в Лізі націй. Крім того, він встановив рекорд за кількістю матчів у збірній Англії. У жовтні 33-річний форвард також став першим англійцем за 25 років, який виграв "Золотий м'яч".

"Баварія" має кадрові проблеми перед важливими матчами

Кейн - не єдиний футболіст мюнхенців, який отримав травму в поєдинку проти "Кельна". Ще до перерви поле залишив Майкл Олісе, який отримав ушкодження після зіткнення з Томом Краусом. На початку другого тайму його замінив Тім Біндер.

Раніше через травми "Баварії" також не могли допомогти Луїс Діас, Серж Гнабрі, Ісмаель Сайбарі та Альфонсо Девіс. Відсутність Кейна й Олісе може суттєво ускладнити ситуацію для команди, адже на рахунку цих двох футболістів 22 із 54 голів мюнхенців у всіх турнірах поточного сезону.

Загалом Кейн провів 15 матчів за "Баварію" в усіх турнірах, у яких забив 10 голів і віддав 11 результативних передач.