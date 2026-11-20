Іспанський тенісист Карлос Алькарас (ATP №3) тріумфально завершив груповий етап Підсумкового турніру ATP 2026 в італійському Турині. У поєдинку третього туру він у двох сетах впевнено переграв представника Італії Флавіо Коболлі (ATP №6) та оформив вихід у плей-офф із першого місця.

Як пройшов поєдинок

Зустріч тривала трохи більше години – іспанцю вистачило 66 хвилин, щоб зламати опір шостої ракетки світу. На старті першого сету Алькарас одразу взяв подачу суперника (2:0), і хоча Коболлі ненадовго зумів вирівняти гру, за рахунку 3:2 Карлос оформив ще один брейк і довів партію до перемоги – 6:4.

У другому сеті інтриги не вийшло взагалі. Іспанець миттєво захопив ініціативу з брейком, а за рахунку 3:1 вдруге забрав гейм на прийомі. Коболлі не зміг нічого протиставити агресивному темпу фаворита та взяв лише один гейм – 6:1.

Підсумковий турнір ATP-2026. Група Івана Лендла. 3-й тур

Карлос Алькарас (Іспанія) – Флавіо Коболлі (Італія) – 2:0 (6:4, 6:1)

Розклади перед півфіналом

Для Алькараса ця звитяга стала третьою поспіль на турнірі – раніше він розгромив американця Френсіса Тіафо (6:2, 6:2) та впевнено пройшов Даніїла Медведєва (6:2, 6:4). Іспанець вчетверте в кар'єрі грає на ATP Finals і втретє пробився до четвірки найкращих, причому другий рік поспіль завершив груповий раунд зі стовідсотковим показником перемог і без жодного програного сету.

У суботу, 21 листопада, у півфіналі змагань Алькарас зіграє проти четвертої ракетки світу американця Бена Шелтона, який посів друге місце в іншому квартеті. Ще одного півфіналіста від групи Лендла визначить очна дуель Тіафо та Медведєва – переможець цієї пари вийде на німця Александера Звєрєва.

Фінал Підсумкового турніру в Турині відбудеться у неділю, 22 листопада. Чинний чемпіон змагань італієць Яннік Сіннер пропускає домашній турнір через травму.