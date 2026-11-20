Українські легіонери турецького "Трабзонспора" Руслан Маліновський та Арсеній Батагов перебувають на фінальній стадії реабілітації після важких ушкоджень. Обидва футболісти вже повернулися на тренувальне поле, однак наразі працюють із різним рівнем навантажень.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Haber61 .

Маліновський повернувся до загальної групи

33-річний півзахисник Руслан Маліновський уже повноцінно повернувся до тренувального процесу в загальній групі. Футболіст займається без жодних обмежень разом з основою. Українець перебував поза грою з кінця серпня через серйозний набряк м'яких тканин і кісток коліна, що у вересні потребувало хірургічного втручання. До травми в поточному сезоні він встиг провести чотири поєдинки.

Прогрес демонструє і 24-річний центральний захисник Арсеній Батагов. Хоча до загальної групи гравець поки не приєднався, він уже вийшов на газон і розпочав індивідуальні вправи з м'ячем.

Захисник не грає з березня, коли отримав частковий розрив зв'язок коліна та набряк великогомілкової кістки. Попри проведену операцію та повернення до тренувань на початку жовтня, рецидив у вигляді дискомфорту в лівому стегні знову вибив українця зі строю, через що він ще не дебютував у нинішній кампанії.

Коли українців чекати на полі

Після 11 зіграних турів турецької Суперліги "Трабзонспор" має в активі 25 очок і посідає другу сходинку в таблиці, поступаючись лідируючому "Галатасараю" лише трьома балами.

Свій наступний поєдинок у рамках 12-го туру чемпіонату команда проведе в неділю, 22 листопада, вдома проти "Еюпспора". Попри позитивну динаміку у відновленні Маліновського та Батагова, їхня поява у заявці на цю зустріч наразі залишається під питанням.