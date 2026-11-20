Мюнхенська "Баварія" прийматиме "Кельн" у матчі 10-го туру німецької Бундесліги. Перед зустріччю команда Венсана Компані має кадрові проблеми: одразу п'ять футболістів не зможуть допомогти господарям через травми. Водночас сам бельгійський тренер повертається до роботи після вимушеної перерви.

"Баварія" втратила п'ятьох гравців перед матчем із "Кельном"

За інформацією BILD, у матчі з "Кельном" мюнхенцям не допоможуть п'ятеро гравців. Ідеться про воротаря Мануеля Ноєра, який має частковий розрив сухожилля стопи, захисника Альфонсо Девіса з пошкодженням підколінного сухожилля, а також нападників Сержа Гнабрі, Луїса Діаса та Ісмаеля Сайбарі.

Гнабрі має м'язове пошкодження, Діас вибув через розрив м'язових волокон, а Сайбарі пошкодив зв'язки гомілкостопа. Таким чином, тренерський штаб "Баварії" матиме обмежений вибір виконавців перед домашньою грою чемпіонату.

Компані повертається на тренерську лаву "Баварії"

Матч із "Кельном" стане для Венсана Компані першим після вимушеної чотиритижневої відсутності. Бельгійський фахівець знову керуватиме командою безпосередньо з тренерської лави.

Напередодні зустрічі він подякував клубу, медикам і своїм помічникам за підтримку під час відновлення.

"Я дуже вдячний за підтримку, яку отримав від клубу та лікарів. Зараз почуваюся справді добре і радий знову бути з командою", – сказав Компані на передматчевій пресконференції.

Окремо тренер відзначив роботу свого штабу, який керував командою за його відсутності. Особливо бельгійцю запам'ятався матч проти мадридського "Атлетіко".

"Я також хочу подякувати своїм помічникам. Вони продовжували працювати та допомогли команді використати той момент стійкості як джерело сили. Мені дуже сподобався матч з "Атлетіко". Це був один із найкращих моментів моєї тренерської кар'єри, хоча мене там і не було. Ми маємо рухатися далі з цим досвідом, він додасть нам сил", – зазначив Компані.

"Баварія" – "Кельн": де дивитися

Матч 10-го туру Бундесліги між "Баварією" та "Кельном" відбудеться у п'ятницю, 20 листопада, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку в Україні здійснюватиме OTT-платформа Setanta Sports.