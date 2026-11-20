Мюнхенская "Бавария" примет "Кельн" в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги. Перед встречей у команды Венсана Компани есть кадровые проблемы: сразу пять футболистов не смогут помочь хозяевам из-за травм. В то же время сам бельгийский тренер возвращается к работе после вынужденного перерыва.

"Бавария" потеряла пятерых игроков перед матчем с "Кельном"

По информации BILD, в матче с "Кельном" мюнхенцам не помогут пятеро игроков. Речь идет о вратаре Мануэля Нойера, который имеет частичный разрыв сухожилия стопы, защитника Альфонсо Дэвиса с повреждением подколенного сухожилия, а также нападающих Сержа Гнабри, Луиса Диаса и Исмаэля Сайбари.

Гнабри имеет мышечное повреждение, Диас выбыл из-за разрыва мышечных волокон, а Сайбари повредил связки голеностопа. Таким образом, тренерский штаб "Баварии" будет ограничен выбором исполнителей перед домашней игрой чемпионата.

Компани возвращается на тренерскую скамью "Баварии"

Матч с "Кельном" станет для Венсана Компани первым после вынужденного четырехнедельного отсутствия. Бельгийский специалист снова будет руководить командой непосредственно из тренерской скамьи.

В преддверии встречи он поблагодарил клуб, медиков и своих помощников за поддержку во время восстановления.

"Я очень благодарен за поддержку, которую получил от клуба и врачей. Сейчас чувствую себя действительно хорошо и рад снова быть с командой", – сказал Компани на предматчевой пресс-конференци.

Отдельно тренер отметил работу своего штаба, руководившего командой в его отсутствие. Особенно бельгийцу запомнился матч против мадридского "Атлетико".

"Я также хочу поблагодарить своих помощников. Они продолжали работать и помогли команде использовать тот момент устойчивости как источник силы. Мне очень понравился матч с "Атлетико". Это был один из лучших моментов моей тренерской карьеры, хотя меня там и не было. Мы должны двигаться дальше с этим опытом, он добавит нам сил", - отметил Компани.

"Бавария" – "Кельн": где смотреть

Матч 10-го тура Бундеслиги между "Баварией" и "Кельном" состоится в пятницу, 20 ноября, на "Альянце Арене" в Мюнхене.

Стартовый свисток раздастся в 21:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка в Украине будет осуществлять OTT-платформа Setanta Sports.