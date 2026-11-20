Мадридский "Реал" официально объявил о продлении сотрудничества со своим основным голкипером Тибо Куртуа. Королевский клуб решил сохранить 34-летнего бельгийца, который является главным конкурентом украинца Андрея Лунина за место в стартовом составе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Реала" .

Детали нового соглашения и ситуация с Луниным

Предыдущий контракт звездного вратаря был рассчитан до завершения этого сезона, однако стороны успешно согласовали новое соглашение. Согласно подписанным документам, Куртуа будет защищать цвета "сливочных" до 30 июня 2028 года.

Этот шаг руководства мадридцев влияет на перспективы Андрея Лунина, ведь бельгиец остается безоговорочным первым номером команды. Примечательно, что оба голкипера пополнили состав "Реала" одновременно – летом 2018 года, когда мадридцы приобрели Куртуа у лондонского "Челси" за 35 миллионов евро.

Тибо Куртуа и Андрей Лунин (фото: Getty Images)

Достижения и статистика бельгийца в Мадриде

За восемь лет выступлений на "Сантьяго Бернабеу" Тибо Куртуа стал одной из ключевых фигур современной истории клуба: