Мадридский "Реал" объявил о продлении контракта с французским полузащитником Орельеном Чуамэни. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2032 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Реала" .

Чуамене останется в "Реале" до 2032-го года

"Реал" официально подтвердил договоренность с 26-летним французом о продолжении сотрудничества. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2032 года.

Чуамэни присоединился к мадридскому клубу летом 2022 года, перейдя из "Монако" примерно за 80 миллионов евро. С этого момента опорный полузащитник стал важной частью команды.

За это время француз провел за "сливочных" 205 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач.

Восемь трофеев с "Реалом" и 50 матчей за Францию

За четыре года в Мадриде Чуамэни помог команде завоевать восемь трофеев. Среди них – победа в Лиге чемпионов сезона-2023/24, чемпионат Испании и Кубок страны.

Также в коллекции французского полузащитника два титула клубного чемпиона мира, две победы в Суперкубке УЕФА и Суперкубок Испании.

На международном уровне Чуамэни сыграл 50 матчей за сборную Франции. В составе национальной команды он также стал победителем Лиги наций в 2021 году.

Чуамэни фигурировал в громком инциденте с Вальвердом

В конце сезона-2025/26 француз оказался в центре резонансной истории в раздевалке "Реала". В мае 2026 года между Чуаменью и Федерико Вальверде произошел конфликт, после которого уругвайский полузащитник попал в больницу с травмой головы и нуждался в наложении швов.

Клуб начал дисциплинарное производство по обоим футболистам. Впоследствии игроки получили штрафы по 500 тысяч евро и извинились за ситуацию.

В текущем сезоне Чуамень провел за мадридцев десять матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.